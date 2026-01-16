Ενώ μέχρι και χτες ήταν γνωστό ότι οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 28 και 29 του μήνα, με νέα απόφαση ο ΕΦΚΑ κάνει την «ανατροπή» και αλλάζει εκ νέου τις ημερομηνίες.
Τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026 καθόρισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της ομαλής ροής των πληρωμών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνταξιούχων.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ),
- οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016,
- όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.),
- καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε επίσης την άμεση επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης.