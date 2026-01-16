Το 2027 θα διεξαχθεί ο 3ος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ.

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού προγραμματίζει το ΑΣΕΠ για το 2027, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, Θάνος Παπαϊωάννου. Ο νέος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, ενώ θα συνοδευτεί από εκτεταμένες παρεμβάσεις στο περιεχόμενο των εξετάσεων.

Εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο γραπτός διαγωνισμός του 2027 αναμένεται να διεξαχθεί σε πιστοποιημένους χώρους εντός του ΑΣΕΠ, με βασικούς κόμβους την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή της ηλεκτρονικής εξέτασης σε ελεγχόμενο περιβάλλον αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας, στη βελτίωση της λειτουργικότητας και στην αποφυγή οργανωτικών δυσκολιών.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η συμμετοχή υποψηφίων από την περιφέρεια και τα νησιά εμφανίζεται αυξημένη, ξεπερνώντας κατά 2% τη συμμετοχή των υποψηφίων που διαμένουν στην Αττική.

Εμπλουτίζεται με νέες ενότητες το Μητρώο Θεμάτων

Ριζικές αλλαγές δρομολογούνται και στο Μητρώο Θεμάτων, το οποίο επεκτείνεται σημαντικά. Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων αυξάνεται από 1.200 σε 1.800, ενισχύοντας την ποικιλία και την αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας. Η ολοκλήρωση της νέας Τράπεζας Θεμάτων αναμένεται εντός των επόμενων μηνών, με ορίζοντα τον Απρίλιο.

Ταυτόχρονα, εισάγονται νέες θεματικές ενότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, όπως:

προστασία προσωπικών δεδομένων και GDPR,

βασικές διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας,

σύγχρονες γνώσεις Πληροφορικής

Ψηφιακή αναβάθμιση μέσω G-Cloud

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, το ΑΣΕΠ προχωρά και στη μεταφορά των πληροφοριακών του συστημάτων στο G-Cloud. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής, η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της άνοιξης και θα επιλύσει οριστικά προβλήματα τεχνικής υποστήριξης και πρόσβασης.

Η μετάβαση στο κυβερνητικό νέφος εκτιμάται ότι θα βελτιώσει ουσιαστικά την εμπειρία των υποψηφίων, προσφέροντας ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες.