Ακυρώθηκαν πρόστιμα για εκπρόθεσμη δήλωση μίσθωσης ακινήτου.

Δύο πρόστιμα των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μίσθωσης ακινήτου ακύρωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κάνοντας δεκτή ενδικοφανή προσφυγή ιδιοκτήτη ακινήτου κατά πράξεων της Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας για το φορολογικό έτος 2025.

Η υπόθεση αφορούσε επαγγελματική μίσθωση καταστήματος, η οποία είχε συναφθεί αρχικά το 2020 με μη κερδοσκοπικό οργανισμό και παρατάθηκε διαδοχικά έως τις αρχές του 2025. Όπως προέκυψε, από την 1η Ιανουαρίου 2025 ο αρχικός μισθωτής είχε αντικατασταθεί από νέο φορέα ως καθολικό διάδοχο, γεγονός που ο εκμισθωτής έμαθε μόλις τον Ιούνιο του ίδιου έτους, όταν έλαβε σχετικό μήνυμα και το νέο συμφωνητικό παράτασης της μίσθωσης.

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης υπέβαλε εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, στην οποία όμως εκ παραδρομής δήλωσε ως μισθωτή τον παλαιό φορέα αντί του νέου. Το λάθος διορθώθηκε άμεσα με νέα δήλωση την ίδια ημέρα, ενώ ακολούθησε και τροποποιητική δήλωση για την ακύρωση της εσφαλμένης καταχώρισης. Παρά ταύτα, η ΔΟΥ Ορεστιάδας επέβαλε δύο αυτοτελή πρόστιμα των 100 ευρώ, θεωρώντας ότι και οι δύο δηλώσεις είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι το πρώτο πρόστιμο επιβλήθηκε αδικαιολόγητα, καθώς η αρχική λανθασμένη δήλωση υποβλήθηκε εκ παραδρομής και διορθώθηκε άμεσα, περίπτωση για την οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Όσον αφορά το δεύτερο πρόστιμο, η ΔΕΔ έλαβε υπόψη ότι ο εκμισθωτής δεν είχε έγκαιρα γνώση της αλλαγής του μισθωτή και έδρασε μόλις ενημερώθηκε, εφαρμόζοντας την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Με βάση τα παραπάνω, η ΔΕΔ ακύρωσε και τις δύο πράξεις επιβολής προστίμου, μηδενίζοντας την οριστική φορολογική επιβάρυνση του προσφεύγοντος για τη συγκεκριμένη υπόθεση.