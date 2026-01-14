Στην Ισπανία, ένας ηλεκτρολόγος αποκάλυψε σε βίντεο του στα social media τα ημερήσιά του έσοδα και έξοδα. Ας τα δούμε αναλυτικά.

Ο Daniel Rojas είναι αυτοαπασχολούμενος ηλεκτρολόγος στην Ισπανία, αναλαμβάνοντας σε καθημερινή βάση ηλεκτρολογικές και πάσης φύσεως τεχνικές εργασίες. Ο απολογισμός της ημέρας για τον Rojas αρχίζει υπολογίζοντας τα έξοδα.

Ξεκινάει τη μέρα με 25 ευρώ για καύσιμα και πιάνει δουλειά με την πρώτη εργασία: την τοποθέτηση μιας καινούργιας κεραμικής εστίας. Η αγορά της κόστισε 410 ευρώ και την τιμολόγησε 480, ενώ για την εγκατάσταση πρόσθεσε άλλα 45 ευρώ. Στη συνέχεια ακολουθεί η αντικατάσταση καπακιού λεκάνης. Το προϊόν αγοράστηκε 170 ευρώ, πουλήθηκε με ένα μικρό περιθώριο κέρδους και η τοποθέτηση χρεώθηκε 33 ευρώ. Η ημέρα ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση ντουζιέρας υδρομασάζ μαζί με τη βαλβίδα.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας σύμφωνα με τον ίδιο ανέρχεται στα 1562,50 ευρώ. Από εκεί και πέρα το 21% του ΦΠΑ απορροφάται από το ισπανικό κράτος, ενώ από τα έσοδα αφαιρούνται τα καύσιμα, τα υλικά και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος της ημέρας να διαμορφώνεται στα 1.012,40 ευρώ. Το μικτό κέρδος συμπιέζεται στα 279,40 ευρώ και, αφού υπολογιστεί και ο φόρος εισοδήματος, το καθαρό ποσό που απομένει δεν ξεπερνά τα 210 ευρώ.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Στην Ελλάδα, εφόσον τηρούνται τα νόμιμα και τα κέρδη αποδεικνύονται μέσω των παραστατικων, αν ένας ηλεκτρολόγος τζίραρε σε μία μέρα 1.560 ευρώ, τότε για τα 300 ευρώ αποδίδονται στο κράτος (24% ΦΠΑ).

Μένουν περίπου 1.260 ευρώ και από το ποσό αυτό αφαιρούνται τα πραγματικά ημερήσια έξοδα όπως καύσιμα, υλικά, αναλώσιμα και διάφορα μικροκόστη. Έτσι το καθαρό αποτέλεσμα πριν από τη φορολογία διαμορφώνεται στα επίπεδα των 950–980 ευρώ.

Στην ελληνική πραγματικότητα δεν προβλέπεται άμεση παρακράτηση φόρου ανά τιμολόγιο, όπως ισχύει στην Ισπανία. Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει βάσει του ετήσιου καθαρού κέρδους, και συνοδεύεται από προκαταβολή για το επόμενο φορολογικό έτος. Έτσι η συνολική φορολογική επιβάρυνση για έναν ελεύθερο επαγγελματία κυμαίνεται περίπου στο 20%–22% του καθαρού αποτελέσματος.

Με την εφαρμογή αυτού του συντελεστή, από τα περίπου 970 ευρώ αφαιρούνται 190–210 ευρώ για φόρο και προκαταβολή.

Δεδομένης της ελληνικής πραγματικότητας, μια σχετικά καλή παραγωγική ημέρα αφήνει στη τσέπη του ηλεκτρολόγου περίπου 200 με 270 ευρώ. Το ποσό αυτό προφανώς δεν αποτελεί κανόνα, αλλά είναι σε μία μέρα όπου η ζήτηση για τις υπηρεσίες του ηλεκτρολόγου είναι μεσαία έως και υψηλή. Σε μηνιαία βάση, μεταφράζεται σε 2.800 με 3.800 ευρώ καθαρά. Από την άλλη, τα μηνιαία έσοδα του Rojas κυμαίνονται σε 3.800 - 4.200 υπό παρόμοιες συνθήκες...