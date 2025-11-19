«Καμία αύξηση πέραν του συνηθισμένου στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών» τόνισε η υπουργός Εργασίας.

Παράταση ενός έτους στην εφαρμογή του δείκτη μισθών για τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο δείκτης μισθών δεν θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, λόγω τεχνικών δυσκολιών, αλλά και για να αποφευχθεί μεγάλη επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Η υπουργός εξήγησε ότι για το 2026 θα ισχύσει μόνο η αύξηση των εισφορών με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ο οποίος κυμαίνεται γύρω στο 2% – 2,5%, ενώ η εφαρμογή του δείκτη μισθών θα οδηγούσε σε σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση.

Στη συνέχεια, η υπουργός μίλησε για την από κοινού επίσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο νέο ΚΕΠΑ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο ήδη λειτουργεί και έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει μέχρι 10.000 ανθρώπους μηνιαίως. Η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κινείται σε τρεις άξονες σε σχέση με τα ΚΕΠΑ: την αναβάθμιση των υποδομών, τον υπερδιπλασιασμό των γιατρών και την απλοποίηση των διαδικασιών με παράδειγμα την επέκταση της λίστας των μη αναστρέψιμων παθήσεων. «Το χρέος το δικό μας είναι να εξυπηρετούμε όσο καλύτερα γίνεται τον πολίτη. Άρα, να τρεις αλλαγές που έχουν αποτέλεσμα. Σε ενάμισι χρόνο έχουμε μείωση κατά 76% των εκκρεμοτήτων για ραντεβού», συμπλήρωσε η υπουργός.

Η υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα των συντάξεων, σημειώνοντας ότι πριν από τρία χρόνια, και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δόθηκαν αυξήσεις. «Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια έχει δοθεί σωρευτικά μία αύξηση που αγγίζει το 13,6% στις συντάξεις», είπε και παράλληλα αναφέρθηκε σε «τέσσερα καλά νέα» για τους συνταξιούχους. Το πρώτο αφορά στην καταβολή εντός Νοεμβρίου του ποσού των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το μέτρο αφορά περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες. Το δεύτερο είναι αύξηση 2,4% στις συντάξεις του Ιανουαρίου, οι οποίες καταβάλλονται τον Δεκέμβριο. Η αύξηση αφορά το 2026. Το τρίτο καλό νέο αφορά την προσωπική διαφορά. Η υπουργός παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η προσωπική διαφορά από 01/01/2026 μειώνεται στο μισό και από 01/01/2027 εξαλείφεται τελείως. «Αυτό σημαίνει ότι από 01/01/2026 θα δουν αύξηση όλοι οι συνταξιούχοι πλέον που έχουν προσωπική διαφορά». Το τέταρτο σημείο άπτεται της νέας φορολογικής κλίμακας η οποία θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο και αφορά και τους συνταξιούχους οι οποίοι θα δουν περισσότερα χρήματα να «μένουν στη τσέπη τους».

Η κα Κεραμέως ερωτήθηκε επίσης για τους μισθούς αλλά και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η υπουργός επεσήμανε την αύξηση κατά 35% στον κατώτατο μισθό, ο οποίος βρίσκεται στα 880 ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2026 και το 2027. Αντίστοιχα, όπως είπε, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28,3% με τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης να ανέρχεται σήμερα στα 1.478 ευρώ. Η ίδια υπογράμμισε ωστόσο ότι «θα θέλαμε να είναι περισσότερο. Και βεβαίως θα θέλαμε και οι επιχειρήσεις να πληρώνουν καλύτερα ακόμη» τονίζοντας ότι ο βασικός τρόπος αύξησης των μισθών είναι η μείωση της ανεργίας. «Όσο μειώνεται η ανεργία και αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, είμαστε στο 8,1%, όσο μειώνεται η ανεργία, καταλαβαίνετε ότι αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να πληρώσουν περισσότερα για να κρατήσουν τους εργαζόμενους» είπε και πρόσθεσε ότι δεύτερος τρόπος για την αύξηση των μισθών είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

«Από τον Μάιο έχω ξεκινήσει μία διαδικασία, πρέπει να σας πω πάρα πολύ γόνιμη, με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Πρώτα έγινε συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο, εν συνεχεία η συζήτηση γίνεται σε επίπεδο ηγεσιών των εθνικών κοινωνικών εταίρων, μαζί από κοινού, ο οποίος διάλογος έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν να μου καταθέσουν τις τελικές προτάσεις τους οι κοινωνικοί εταίροι τέλος Οκτωβρίου και μου έστειλαν χθες μία επιστολή, πολύ ενδιαφέρουσα, στην οποία μου ζητάνε να μην καταθέσουν προτάσεις, αλλά να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ γόνιμη και παραγωγική και να καταλήξουμε όλοι μαζί από κοινού. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ προφανώς ελπιδοφόρο», είπε η υπουργός προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι θα υπάρξει σχετική συνάντηση αύριο. «Εμείς, θέλουμε ως Πολιτεία να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα ενθαρρύνει τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να καταλήξουμε από κοινού με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και από εκεί και πέρα, εφόσον αυτό θεσπιστεί, επαφίεται προφανώς στους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών να καθίσουν πλέον στο ίδιο τραπέζι και να αποφασίσουν για σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων», κατέληξε η κα Κεραμέως.