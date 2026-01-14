Έως τις 16 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Ξεκινά από σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση μειωμένου ΕΝΦΙΑ σε κατοικίες φυσικών προσώπων που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ και την απόφαση Α.1005/2026 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τη νέα ρύθμιση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα ποσοστά μείωσης καθώς και η διαδικασία χορήγησης της έκπτωσης για το έτος 2026. Η αξία ανακατασκευής των κατοικιών ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ διευκολύνεται η διαδικασία για τα ομαδικά ασφαλιστήρια, καθώς προβλέπεται πλέον η δυνατότητα προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης ασφάλισης στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δηλαδή στις ΔΟΥ ή στο ΚΕΦΟΚ.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον αυτές είναι ασφαλισμένες για διάστημα ενός έτους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%, υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης του έτους, προβλέπεται αναλογική μείωση του ΕΝΦΙΑ, με ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης τους τρεις μήνες.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αποστείλει στην ΑΑΔΕ, έως τις 10 Ιανουαρίου, τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών που κάλυπταν τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και βρίσκονταν σε ισχύ εντός του 2025. Οι φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή myPROPERTY και την εφαρμογή «Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών». Στη συνέχεια, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην επαλήθευση της πλήρωσης των προϋποθέσεων και η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του φόρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω του my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00, είτε ψηφιακά όλο το 24ωρο, επιλέγοντας τις σχετικές ενότητες που αφορούν τη φορολογία κεφαλαίου και τις αιτήσεις μέσω myPROPERTY.