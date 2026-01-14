Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ενδέχεται να περιορίσουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, κυρίως μέσω της αύξησης του γεωπολιτικού κινδύνου, και αναβαθμίζουν την πρόβλεψή τους για την τιμή του Μπρεντ στα 70 δολάρια το βαρέλι σε ορίζοντα τριών μηνών.

Οι τιμές του πετρελαίου ανακόπτουν την ανοδική τους πορεία την Τετάρτη και κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα, έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις ανόδου, καθώς η επανέναρξη των εξαγωγών από τη Βενεζουέλα αντισταθμίζει τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά από το Ιράν, στον απόηχο φονικών πολιτικών αναταραχών στη χώρα.

Το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ υποχωρεί κατά 9 σεντς, ή 0,14%, στα 65,38 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο καταγράφει πτώση 12 σεντς, ή 0,20%, στα 61,03 δολάρια το βαρέλι.

Χθες Τρίτη, το Μπρεντ έκλεισε με άνοδο 2,5% και το αμερικανικό αργό κατά 2,8%, με τις τιμές και των δύο συμβολαίων να καταγράφουν συνολικά άνοδο 9,2% στις τελευταίες τέσσερις συνεδριάσεις. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στις κλιμακούμενες διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες εντείνουν τους φόβους για διακοπές στην προσφορά από τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καλεί τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και δηλώνει ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», χωρίς να διευκρινίζει το είδος της στήριξης που θα παρασχεθεί.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ενδέχεται να περιορίσουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, κυρίως μέσω της αύξησης του γεωπολιτικού κινδύνου, και αναβαθμίζουν την πρόβλεψή τους για την τιμή του Μπρεντ στα 70 δολάρια το βαρέλι σε ορίζοντα τριών μηνών. Μέχρι στιγμής οι αναταραχές δεν επεκτείνονται στις βασικές πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, γεγονός που περιορίζει τον άμεσο αντίκτυπο στην πραγματική προσφορά.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για το Ιράν μετριάζονται από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Η χώρα, ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, αρχίζει να αναστρέφει περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του αμερικανικού εμπάργκο, καθώς επανεκκινεί και τις εξαγωγές αργού, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Δύο υπερδεξαμενόπλοια αναχωρούν τη Δευτέρα από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας μεταφέροντας περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα, σε αυτό που θεωρείται η πρώτη αποστολή στο πλαίσιο συμφωνίας 50 εκατομμυρίων βαρελιών μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον, με στόχο την επανεκκίνηση των εξαγωγών μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς υποδηλώνουν πιο χαλαρές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα που δίνονται στη δημοσιότητα αργά την Τρίτη.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Πετρελαίου, τα αποθέματα αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνονται κατά 5,23 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που λήγει στις 9 Ιανουαρίου. Τα αποθέματα βενζίνης αυξάνονται κατά 8,23 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμένων προϊόντων ενισχύονται κατά 4,34 εκατομμύρια βαρέλια.

Τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα το απόγευμα. Σε δημοσκόπηση του Reuters, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώνονται την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμένων προϊόντων πιθανότατα αυξάνονται.