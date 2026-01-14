Ωφελούμενες του προγράμματος ΔΥΠΑ είναι άνεργες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και μητέρες ανηλίκων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών.

Στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στοχεύει το νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα και προβλέπει την πρόσληψη ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι θέσεις κατανέμονται ισόποσα σε 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, χωρίς διάκριση ως προς την κατηγορία των ωφελούμενων.

Ο/η εργασιακός/η σύμβουλος αναζητούντων εργασία του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί η ωφελούμενη, αναζητά εγγεγραμμένες άνεργες.

Η επιλογή και υπόδειξη των υποψηφίων πραγματοποιείται κατά την κρίση, την επαγγελματική ικανότητα και την εμπειρία του/της εργασιακού/ης συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, τη συνάφεια του προφίλ της άνεργης με τη θέση, την ειδικότητά, τα τυπικά προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελματική της εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι άνεργες δεν υποβάλουν οι ίδιες αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα αποκλειστικά από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων από τις επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ψηφιακά Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Ωφελούμενες

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι:

- άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και

- άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, μητέρες ανηλίκων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

Κατά την υπόδειξή τους οι ωφελούμενες, επιπρόσθετα, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

β. να είναι Ελληνίδες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι εργοδότες επιχορηγούνται για κάθε άτομο πλήρους ή μερικής απασχόλησης που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για 3 επιπλέον μήνες, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του δωδεκαμήνου.

Επιδοτείται το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών του προγράμματος ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 70% έως 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο μεικτών μηνιαίων αποδοχών τα 1.256 ευρώ ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενη πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:

στο 70% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη άνεργων γυναικών εγγεγραμμένων στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. έως 12 μήνες ( 879,20 € μηνιαία επιχορήγηση)

στο 80% του μοναδιαίου κόστους (1.004,80 € μηνιαία επιχορήγηση) για την πρόσληψη:

- μακροχρόνια ανέργων γυναικών, εγγεγραμμένων άνω των 12 μηνών στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. ή

- άνεργων μητέρων ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών, εγγεγραμμένων στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.

Για τις ωφελούμενες μερικής απασχόλησης (τουλάχιστον τετράωρης ημερησίως και πενθήμερης εβδομαδιαίως), ως ποσό επιχορήγησης για όλες τις κατηγορίες των ανέργων ορίζονται τα 680 ευρώ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης - δήλωσης προτίμησης - ελέγχου προϋποθέσεων (ημερολογιακά).

Η προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προχώρησε σε μείωση προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά, αναρτούν εντολή κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων ξεχωριστά για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΚΠΑ2.