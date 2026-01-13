Η τακτοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

Με την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαρτίου να πλησιάζει, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίσιμη προθεσμία που επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα μεταβίβασης της περιουσίας τους. Η τακτοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η οποία είναι υποχρεωτική για κάθε πώληση, γονική παροχή ή δωρεά.

Η εφαρμογή του μέτρου έχει αναδείξει σε όλο του το εύρος ένα χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής οικοδομής, καθώς αποκαλύπτεται ότι ελάχιστα ακίνητα συμφωνούν απόλυτα με τις εγκεκριμένες άδειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για μικρές αποκλίσεις σε επιφάνειες και καταγραφές, ωστόσο οι συνέπειες είναι σοβαρές, ιδίως όσο η αγορά πιέζεται χρονικά.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγό για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών που απαντά στα πιο συνηθισμένα ερωτήματα.

1. Τι σημαίνει «τακτοποίηση αυθαιρεσιών»;

Η τακτοποίηση αυθαιρεσιών είναι η διαδικασία με την οποία δηλώνονται και νομιμοποιούνται πολεοδομικές παραβάσεις σε ένα ακίνητο, όπως υπερβάσεις δόμησης, αλλαγές χρήσης ή αποκλίσεις επιφανειών, ώστε το ακίνητο να θεωρείται νόμιμο για μεταβίβαση.

2. Ποια είναι η καταληκτική προθεσμία;

Η ισχύουσα προθεσμία για την υπαγωγή αυθαιρεσιών στον νόμο λήγει στις 31 Μαρτίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, τα ακίνητα με μη τακτοποιημένες παραβάσεις δεν θα μπορούν να αποκτήσουν ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

3. Τι συμβαίνει αν δεν τακτοποιηθεί το ακίνητο εγκαίρως;

Χωρίς τακτοποίηση και χωρίς ταυτότητα κτιρίου, το ακίνητο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να πουληθεί, να δοθεί με γονική παροχή ή δωρεά, ούτε να ενταχθεί σε προγράμματα επιδότησης.

4. Ποιες αυθαιρεσίες μπορούν να τακτοποιηθούν;

Τακτοποιούνται αυθαιρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως το 2011 και εντάσσονται στις κατηγορίες 1 έως 4 του νόμου. Αυθαιρεσίες μετά το 2011 δεν καλύπτονται και καθιστούν το ακίνητο μη μεταβιβάσιμο.

5. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες παραβάσεις;

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν μικρές αποκλίσεις, όπως διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα μεταξύ Κτηματολογίου, ΤΑΠ και Ε9 ή αλλαγές εσωτερικής διαρρύθμισης. Σοβαρές παραβάσεις υπάρχουν, αλλά είναι μειοψηφία.

6. Πόσο κοστίζει η τακτοποίηση;

Το κόστος εξαρτάται από το είδος και τη χρονολογία της αυθαιρεσίας. Για κτίσματα προ του 1975 απαιτείται μόνο παράβολο 250 ευρώ. Για ακίνητα κυρίως της περιόδου 1990-2010, τα πρόστιμα μπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000 ευρώ, καθώς υπολογίζονται με βάση την επιφάνεια και την αντικειμενική αξία.

7. Ποιος αναλαμβάνει τη διαδικασία;

Η τακτοποίηση γίνεται αποκλειστικά μέσω διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος ελέγχει το ακίνητο, υποβάλλει τη δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα και εκδίδει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτότητα κτιρίου και τη μεταβίβαση.