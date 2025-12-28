Χωρίς δυνατότητα παράτασης τα τέλη κυκλοφορίας.

Πλήθος φορολογικών υποχρεώσεων καλούνται να καλύψουν οι φορολογούμενοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με βασικότερες την 6η δόση φόρου εισοδήματος, την 10η δόση ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, αλλά και εκκρεμότητες που αφορούν τροποποιητικές δηλώσεις και ρυθμίσεις οφειλών.

Τέλη κυκλοφορίας χωρίς καμία παράταση

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς δυνατότητα παράτασης, θα έχουν σύστημα προστίμων που θα λειτουργεί κλιμακωτά:

25% πρόστιμο για πληρωμή τον Ιανουάριο

50% πρόστιμο για πληρωμή τον Φεβρουάριο

100% πρόστιμο από τον Μάρτιο και μετά

Τροποποιητικές δηλώσεις και δηλώσεις θανόντων

Παράλληλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβληθούν:

Τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά εισοδήματα, κυρίως από συνταξιούχους και μισθωτούς του Δημοσίου

Δηλώσεις θανόντων φορολογουμένων για εισοδήματα του 2024 ή προηγούμενων ετών, από τους κληρονόμους

Δηλώσεις φορολογουμένων που αλλάζουν φορολογική κατοικία, για το εισόδημα που αποκτήθηκε στην Ελλάδα

Επιπλέον, παραμένει υποχρεωτική η εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων ρυθμίσεων, ώστε να μη χαθούν οι ρυθμισμένες οφειλές.

