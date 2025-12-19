Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επικύρωσε την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και την αρνητική απάντηση της ΔΟΥ Χαλκίδας στο αίτημα επανυπολογισμού.

Τον καταλογισμό φόρου πολυτελούς διαβίωσης ύψους 3.094 ευρώ για επιβατικό αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού επικύρωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, απορρίπτοντας ενδικοφανή προσφυγή φορολογουμένης που υποστήριζε ότι το όχημα έπρεπε να εξαιρεθεί λόγω παλαιότητας. Με την υπ’ αριθμ. 4818/2025 απόφαση, η ΔΕΔ έκρινε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την απαλλαγή δεν είναι το έτος αγοράς του οχήματος, αλλά το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η προσφεύγουσα είχε δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο 3.456 κυβικών εκατοστών, για το οποίο προσδιορίστηκε ετήσια αντικειμενική δαπάνη 23.800 ευρώ και επιβλήθηκε φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Η ίδια υποστήριξε ότι το όχημα είχε αγοραστεί το 2011 στη Φινλανδία από τον σύζυγό της, ο οποίος υπηρετούσε ως διπλωμάτης, και ότι έκτοτε χρησιμοποιούνταν ως διπλωματικό αυτοκίνητο σε Φινλανδία, Σαουδική Αραβία και Ελλάδα, πριν εκτελωνιστεί και ταξινομηθεί στη χώρα το 2023.

Η ΔΕΔ, εξετάζοντας τα προσκομισθέντα στοιχεία και τα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων της φορολογικής διοίκησης, διαπίστωσε ότι η πρώτη μόνιμη κυκλοφορία του οχήματος σε χώρα της Ε.Ε. ή στην Ελλάδα έλαβε χώρα το 2023, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί προσωρινή άδεια κυκλοφορίας στη Φινλανδία το 2011. Ως εκ τούτου, για το φορολογικό έτος 2024 η παλαιότητα του αυτοκινήτου υπολογίστηκε σε λιγότερο από δέκα έτη, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας δεν αρκεί για να τεκμηριώσει την πρώτη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., ενώ καθοριστική θεωρείται η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης που αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επικύρωσε την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και την αρνητική απάντηση της ΔΟΥ Χαλκίδας στο αίτημα επανυπολογισμού.