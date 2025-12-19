Τον καταλογισμό φόρου πολυτελούς διαβίωσης ύψους 3.094 ευρώ για επιβατικό αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού επικύρωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, απορρίπτοντας ενδικοφανή προσφυγή φορολογουμένης που υποστήριζε ότι το όχημα έπρεπε να εξαιρεθεί λόγω παλαιότητας. Με την υπ’ αριθμ. 4818/2025 απόφαση, η ΔΕΔ έκρινε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την απαλλαγή δεν είναι το έτος αγοράς του οχήματος, αλλά το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η προσφεύγουσα είχε δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο 3.456 κυβικών εκατοστών, για το οποίο προσδιορίστηκε ετήσια αντικειμενική δαπάνη 23.800 ευρώ και επιβλήθηκε φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Η ίδια υποστήριξε ότι το όχημα είχε αγοραστεί το 2011 στη Φινλανδία από τον σύζυγό της, ο οποίος υπηρετούσε ως διπλωμάτης, και ότι έκτοτε χρησιμοποιούνταν ως διπλωματικό αυτοκίνητο σε Φινλανδία, Σαουδική Αραβία και Ελλάδα, πριν εκτελωνιστεί και ταξινομηθεί στη χώρα το 2023.
Η ΔΕΔ, εξετάζοντας τα προσκομισθέντα στοιχεία και τα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων της φορολογικής διοίκησης, διαπίστωσε ότι η πρώτη μόνιμη κυκλοφορία του οχήματος σε χώρα της Ε.Ε. ή στην Ελλάδα έλαβε χώρα το 2023, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί προσωρινή άδεια κυκλοφορίας στη Φινλανδία το 2011. Ως εκ τούτου, για το φορολογικό έτος 2024 η παλαιότητα του αυτοκινήτου υπολογίστηκε σε λιγότερο από δέκα έτη, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας δεν αρκεί για να τεκμηριώσει την πρώτη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., ενώ καθοριστική θεωρείται η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης που αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επικύρωσε την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και την αρνητική απάντηση της ΔΟΥ Χαλκίδας στο αίτημα επανυπολογισμού.