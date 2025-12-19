Ολοκληρώνεται σήμερα η πληρωμή για τις συντάξεις Ιανουαρίου.

Σήμερα θα ολοκληρωθεί η πληρωμή για τις συντάξεις Ιανουαρίου από τον ΕΦΚΑ, οι οποίες μάλιστα θα περιλαμβάνουν και την αύξηση 2,4%. Χτες, είχε προηγηθεί η πληρωμή της πρώτης δόσης ενώ σήμερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι συνταξιούχοι των δημόσιων ταμείων αλλά και οι επικουρικές συντάξεις θα πληρωθούν σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να κάνουν αναλήψεις από ATM θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα χρήματα δεν θα είναι διαθέσιμα πριν από τις 4-5 το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Παρόλο που ο ΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει ως επίσημες ημερομηνίες πληρωμής την Παρασκευή και τη Δευτέρα, η πληρωμή θα ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Έτσι χτες πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ αλλά και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, ενώ σήμερα το απόγευμα θα πιστωθούν οι συντάξεις των δημόσιων ταμείων αλλά και οι επικουρικές συντάξεις.

Από 12 έως 16,8 ευρώ τον μήνα θα λάβουν ως αύξηση στη σύνταξή τους πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι με την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει αυξήσεις της τάξεως του 2,4% για το 2026.

Αναλυτικότερα:

- Το 18% (453.640 συνταξιούχοι) που λαμβάνει έως 470 ευρώ καθαρά (500 ευρώ μεικτά) θα λάβει 12 ευρώ τον μήνα.

- Το 36,4% (916.569) που έχει μηνιαίες αποδοχές έως 658 ευρώ καθαρά (700 ευρώ μεικτά) θα λάβει 16,8 ευρώ τον μήνα.

Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις θα είναι 144 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και 780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:

Από 12 ευρώ έως 20 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ.

Έως 31 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 800 ευρώ έως 1.300 ευρώ.

Έως 36 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ έως 1.500 ευρώ.

Έως 45 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.500 ευρώ έως 1.800 ευρώ.

Έως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.800 ευρώ έως 2.700 ευρώ.

Έως 72 ευρώ τον μήνα για συντάξεις έως 3.000 ευρώ.

Οι μέσες συντάξεις, ανάλογα με το Ταμείο και τα έτη ασφάλισης, μετά την αύξηση του 2,4% διαμορφώνονται ως εξής:

- Συνταξιούχοι Δημοσίου με 35 έτη και άνω: Η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.346,56 ευρώ, από 1.315 ευρώ σήμερα, με ετήσια αύξηση 378,72 ευρώ.

- Συνταξιούχοι ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω: Η μέση σύνταξη ανέρχεται στα 1.247,23 ευρώ, από 1.218 ευρώ σήμερα. Η ετήσια αύξηση υπολογίζεται σε 567,30 ευρώ.

- Συνταξιούχοι πρώην Ταμείων ΔΕΚΟ – Τραπεζών με 35 έτη και άνω: Η μέση σύνταξη ανέρχεται στα 1.406 ευρώ, από 1.374 ευρώ σήμερα. Η ετήσια αύξηση φτάνει τα 403 ευρώ.

- Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ με 35 έτη ασφάλισης και άνω: Η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.271,45 ευρώ, από 1.239 ευρώ σήμερα. Η ετήσια αύξηση υπολογίζεται σε 251,39 ευρώ.

- Συνταξιούχοι ΟΓΑ με 20 έτη ασφάλισης και άνω: Η μέση σύνταξη φτάνει τα 1.120,14 ευρώ, από 1.093 ευρώ σήμερα, με ετήσιο όφελος 325 ευρώ.

- Συνταξιούχοι με 15 έτη ασφάλισης: Η μέση σύνταξη αυξάνεται στα 659,46 ευρώ, από 644 ευρώ σήμερα, με ετήσια αύξηση 195 ευρώ.

Αυξήσεις συντάξεων για το 2026 θα πάρουν οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων:

Οι παλαιοί συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν τις 13/5/2016 και η σύνταξή τους έχει επανυπολογιστεί.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν τις 13/5/2016 και δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός τους. Σε αυτές τις –λίγες– περιπτώσεις, οι συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση στο ποσό της σύνταξης και, όταν η σύνταξη επανυποπλογιστεί, θα επανυπολογιστεί και η αύξηση με βάση το νέο ποσό.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν τις 13/5/2016 και η σύνταξή τους δεν υπόκειται σε επανυπολογισμό, όπως οι συντάξεις του ΟΓΑ και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) που υπολογίζονται με ειδικές διατάξεις.

Οι νέοι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη από 13/5/2016 και μετά και ως επί το πλείστον και κατά κανόνα λαμβάνουν συντάξεις με μικρότερα ποσά και χωρίς προσωπική διαφορά όπως οι παλαιότεροι.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους η σύνταξη θα απονεμηθεί από 1/1/2026 (π.χ., εκκρεμείς συντάξεις), αλλά η ημερομηνία έναρξης καταβολής της ανατρέχει μέχρι και 31/12/2025.

Δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες, η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη.