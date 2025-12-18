Πιο βαθιά στην τσέπη καλούνται να βάλουν το χέρι φέτος οι καταναλωτές, καθώς το κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι αυξημένο έως και 7,1% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Εκτιμάται ότι το κόστος για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) θα κυμανθεί από 111,97 έως 160,03 ευρώ.
Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με key-informers της αγοράς, οι τιμές τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κ.λπ.), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.
Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024:
Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025: