Εκτιμάται ότι το κόστος για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) θα κυμανθεί από 111,97 έως 160,03 ευρώ.

Πιο βαθιά στην τσέπη καλούνται να βάλουν το χέρι φέτος οι καταναλωτές, καθώς το κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι αυξημένο έως και 7,1% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Εκτιμάται ότι το κόστος για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) θα κυμανθεί από 111,97 έως 160,03 ευρώ.

Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με key-informers της αγοράς, οι τιμές τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κ.λπ.), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025: