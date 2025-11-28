Η ΑΑΔΕ δίνει και τη δυνατότητα προέγκρισης πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε νέα, επικαιροποιημένη εγκύκλιο, στην οποία εξηγεί με πιο ξεκάθαρο τρόπο πώς μπορούν δημόσιοι και κοινωφελείς φορείς να εισάγουν εκπαιδευτικό, επιστημονικό και πολιτιστικό εξοπλισμό χωρίς να πληρώσουν εισαγωγικούς δασμούς. Η εγκύκλιος βασίζεται στον ευρωπαϊκό Κανονισμό 1186/2009 και διευκρινίζει όλες τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για να δοθεί η σχετική απαλλαγή.

Σύμφωνα με το έγγραφο, απαλλαγή μπορούν να λάβουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσια μουσεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και άλλα ιδρύματα που επιτελούν εκπαιδευτικό, ερευνητικό ή μορφωτικό έργο. Στους πίνακες της εγκυκλίου (σελ. 8-11) αναφέρονται ενδεικτικά δεκάδες τέτοιοι φορείς, από πανεπιστήμια μέχρι μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς. Διευκρινίζεται όμως ότι και φορείς που δεν βρίσκονται στους πίνακες μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή, αρκεί να αποδείξουν τον χαρακτήρα και την εποπτεία τους από δημόσια αρχή.

Τα είδη που μπορούν να εισαχθούν χωρίς δασμό περιλαμβάνουν βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά όργανα και συσκευές, όπως και εξοπλισμό ερευνητικών οργανισμών εκτός ΕΕ. Για κάθε κατηγορία υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός ατέλειας, που πρέπει να δηλωθεί στο τελωνειακό παραστατικό.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του ICISnet. Μαζί με το παραστατικό πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά - όπως αίτηση, τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα που αποδεικνύουν τον εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα του ιδρύματος. Το υπόδειγμα αίτησης, που περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο, ζητά αναλυτικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό, τον τρόπο χρήσης του και το τελωνείο ελέγχου.

Η ΑΑΔΕ δίνει και τη δυνατότητα προέγκρισης πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων. Αν η προέγκριση γίνει δεκτή, το ίδρυμα έχει έξι μήνες για να ολοκληρώσει την εισαγωγή. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι τα είδη πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία.