Εντός των επόμενων 24 ωρών εκπνέει η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για την προεδρία του Eurogroup, με την εκλογική διαδικασία να έχει οριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου. Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου πριν από μία εβδομάδα, προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Παγκόσμια Τράπεζα, έχει πυροδοτήσει παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και έντονη κινητικότητα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Στις Βρυξέλλες, ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος διάδοχος. Στέλεχος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και πρόσωπο με ενεργό ρόλο στις συνεδριάσεις του Eurogroup, θεωρείται ότι έχει διαμορφώσει προβάδισμα.

Ωστόσο, δεύτερος φιγουράρει ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης , ο οποίος έχει ερείσματα σε αρκετές χώρες, καθώς θεωρείται μεταρρυθμιστής και έχει καλλιεργημένο διεθνές προφίλ.

Σε αυτό το κλίμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει σήμερα για τις 8 το βράδυ δείπνο με τον πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα συνοδευόμενος από τον υποψήφιο πρωθυπουργό της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Μάνουελ Χέγκελ. Παρότι υπό άλλες συνθήκες η συνάντηση θα είχε κοινωνικό χαρακτήρα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός επιδιώκει να ενισχύσει τις ζυμώσεις γύρω από την προοπτική υποστήριξης της ελληνικής υποψηφιότητας από το ΕΛΚ.

Στο δείπνο θα παρίστανται επίσης ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, και ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.