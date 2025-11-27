Κανένας νομός δεν έχει αποκλειστεί από τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, αναφερόμενος στις Σέρρες.
Ταυτόχρονα, μιλώντας στο OPEN αποκάλυψε ότι από σήμερα θα καταβληθεί στους αγρότες το 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή ξεκινάει σήμερα και θα είναι σε εξέλιξη απόψε, ενώ θα ακολουθήσουν και νέες πληρωμές.
Όπως φαίνεται προχωράει κανονικά η πίστωση της προκαταβολής (70%) της βασικής ενίσχυσης, έστω ένα μήνα αργότερα από τη συνηθισμένη ημερομηνία και να βρίσκονται σε καλό δρόμο και οι πιστώσεις προκαταβολών για προγράμματα του ΠΑΑ 2025 όπως τα βιολογικά (φυτικής), η απονιτροποίηση, το κομφούζιο και οι σπάνιες φυλές.
Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να μπουν στους λογαριασμούς των αγροτών λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο είναι άγνωστο ποια θα είναι η ποιότητα της πληρωμής, ενώ κάποιοι δεν αποκλείουν η επομένη της πληρωμής να βρει χιλιάδες αγρότες περισσότερο απογοητευμένους απ’ ότι την προηγούμενη.
Συνοπτικά λοιπόν, πλέον της προκαταβολής τσεκ, αναμένεται να πιστωθούν τις επόμενες μέρες:
- Βιολογικά: έως 97,5 εκατ. ευρώ με έγκριση από τις 26 Νοεμβρίου
- Nιτρικά: έως 50,6 εκατ. ευρώ έγκριση από τις 19 Νοεμβρίου
- Κομφούζιο: 16,5 εκατ. ευρώ με έγκριση από τις 26 Νοεμβρίου
- Σπάνιες Φυλές: 15,7 εκατ. ευρώ στις 20 Νοεμβρίου
Για τον Δεκέμβριο αναμένονται εξελίξεις μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:
- Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης 2025
- Εξόφληση παλιών Βιολογικών φυτικής (6,5 εκατ. ευρώ) και ξεκαθάρισμα με τη ζωική παραγωγή
- Πληρωμή του Μέτρου 23: 178,5 εκατ. ευρώ
- Προκαταβολές ΕΛΓΑ για παγετούς άνοιξης: ποσό μεταξύ 100 και 120 εκατ. ευρώ
- Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου: τελευταίο έναντι της χρονιάς
- Εξόφληση όλου του 2024 για τα Αγροπεριβαλλοντικά φυτικής και ζωικής: αδιευκρίνιστο ποσό λόγω εκτεταμένων ελέγχων
- Συμπλήρωμα Ενίσχυσης Ζωοτροφών: 27,5 εκατ. ευρώ
- Υπόλοιπα Ενίσχυσης Ζωοτροφών: 10 εκατ. ευρώ
- Φερτά Υλικά: έως 3 εκατ. ευρώ
- Προκαταβολές για το Φυτικό Κεφάλαιο Ντάνιελ: έως 50 εκατ. ευρώ
- Έκτακτη Στήριξη Αιγοπροβατοτρόφων: 28,5 εκατ. ευρώ