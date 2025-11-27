Σε τρεις μεγάλες πληρωμές αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση σε λίγες ώρες ενώ αρκετές είναι και αυτές μέχρι τέλος του χρόνου.

Δεν είναι μόνο το επίδομα 250 ευρώ σε 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες, μέσω του ΟΠΕΚΑ, αλλά είναι ακόμα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αλλά και η πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου.

Προχτές πληρώθηκε η πρώτη δόση για το επίδομα 250 ευρώ, που αφορούσε πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχους. Τα ηλιακά όρια, τα εισοδηματικά όρια αλλά και τα περιουσιακά κριτήρια φαίνεται πως «έκοψαν» δικαιούχους από τη χτεσινή πληρωμή.

Παράλληλα, σήμερα αναμένονται να πληρωθούν και τα επίδοματα ΟΠΕΚΑ. Και το επίδομα 250 ευρώ και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πληρωθούν το απόγευμα, μετά τις 4-5 το απόγευμα.

Επιστροφή ενοικίου

Αύριο η μεγάλη πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου με τους δικαιούχους θα «τσεκάρουν» τα τελευταία «πρέπει» για να λάβουν τα χρήματα.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76% ενώ θα αποκλειστούν από την επιδότηση για τρία χρόνια.

Τα επιδόματα που πληρώνονται σήμερα

Επίδομα Παιδιού: 533.519δικαιούχοι -99.927.949ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ

Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ

Νωρίτερα το δώρο Χριστουγέννων

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να πιστωθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Αν και η καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η 21η Δεκεμβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με Κυριακή, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν εγκαίρως το ποσό.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ θα καταβληθεί 17 Δεκεμβρίου 2025 σε χιλιάδες ανέργους. Το ποσό υπολογίζεται αναλογικά με τη διάρκεια επιδότησης ανεργίας και πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Το Δώρο αφορά όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο επίδομα.

Το ύψος του ποσού υπολογίζεται με βάση το διάστημα επιδότησης ανεργίας εντός του τελευταίου διαστήματος. Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι για ολόκληρο το έτος, το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον μηνιαίο κύκλο επιδότησης. Σε περιπτώσεις όπου η επιδότηση ανεργίας διήρκεσε μικρότερο διάστημα, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά.

Το ποσό του δώρου ισοδυναμεί με ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2025. Το ποσό αυτό χορηγείται στους ανέργους που άρχισαν να λαμβάνουν επίδομα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

Νωρίτερα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ τα Χριστούγεννα

Στις 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ λόγω εορτών με το υπουργείο να επιθυμή την νωρίτερα πληρωμή λόγω Χριστουγέννων.

Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Ειδικότερα λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εξετάζεται όπως έγινε και πέρσι να πληρωθούν νωρίτερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα πριν τις 25 Δεκεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 22η Δεκεμβρίου θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.