Η σωστή ώρα για να ανάβετε ή να χαμηλώνετε τη θέρμανση κάνει πραγματική διαφορά.

Η θέρμανση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι και επηρεάζει άμεσα το κόστος των λογαριασμών. Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες ρυθμίσεις, μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα χωρίς να στερηθούμε θερμική άνεση στην καθημερινότητά μας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, η μείωση της θερμοκρασίας κατά 3,5 έως 5,5 βαθμούς Κελσίου για περίπου οκτώ ώρες ημερησίως μπορεί να ρίξει τον λογαριασμό έως και κατά 10%. Και όλα αυτά χωρίς απώλεια απόδοσης, καθώς –αντίθετα με έναν συχνό μύθο– το καλοριφέρ δεν χρειάζεται να «δουλέψει περισσότερο» για να επανέλθει σε υψηλότερη θερμοκρασία.

Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα συστήματα όπως οι θερμοπομποί, που λειτουργούν με διαφορετική λογική.

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να ανάψετε τη θέρμανση

Σε περιοχές με ήπιες θερμοκρασίες, η απενεργοποίηση της θέρμανσης κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να είναι μια πρακτική και οικονομική λύση, αρκεί η θερμοκρασία στο σπίτι να μην πέφτει κάτω από τους 13–15°C.

Αν πέσει χαμηλότερα, μια πιο ήπια ρύθμιση του θερμοστάτη, μαζί με ζεστό ρουχισμό ή πιο χοντρό πάπλωμα, είναι αρκετά για άνεση χωρίς σπατάλη.

Η καλύτερη ώρα για να ανάψετε τη θέρμανση είναι περίπου 30 λεπτά πριν ξυπνήσετε. Έτσι το σπίτι έχει ήδη προθερμανθεί και αποφεύγετε το πρωινό κρύο που συνήθως οδηγεί σε υπερβολικές ρυθμίσεις του θερμοστάτη.

Πότε πρέπει να τη χαμηλώσετε τη θερμοκρασία

30 λεπτά πριν κοιμηθείτε: Μειώστε τη θερμοκρασία για πιο οικονομική λειτουργία στη διάρκεια της νύχτας.

Όταν φεύγετε από το σπίτι: Χαμηλώστε ή κλείστε τελείως τη θέρμανση και -αν έχετε τη δυνατότητα- ρυθμίστε την να ανοίξει ξανά μισή ώρα πριν επιστρέψετε.

Οι προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες βοηθούν όσους έχουν σταθερή καθημερινότητα, καθώς αποφεύγουν τη χειροκίνητη προσαρμογή και εξασφαλίζουν σταθερή εξοικονόμηση.

Ειδικές οδηγίες για όσους χρησιμοποιούν θερμοπομπούς

Οι θερμοπομποί λειτουργούν διαφορετικά από τα κλασικά συστήματα θέρμανσης και απαιτούν μικρότερες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία. Η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να ενεργοποιήσει το δαπανηρό ηλεκτρικό σύστημα προκειμένου να επανέλθει η ζέστη.

Ιδανική πρακτική: Μείωση κατά 1–2 βαθμούς αντί για μεγαλύτερη μεταβολή.

Λύση για ακόμη καλύτερο έλεγχο: Ειδικοί θερμοστάτες που ανεβάζουν σταδιακά τη θερμοκρασία, αποτρέποντας την ενεργοποίηση των ακριβών αντιστάσεων.

Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η σωστή χρήση θέρμανσης

Η θέρμανση και ο κλιματισμός αντιστοιχούν σε πάνω από το 50% της οικιακής ενεργειακής κατανάλωσης, με τη θέρμανση μόνη της να φτάνει περίπου το 43%.

Είναι λοιπόν λογικό ότι κάθε βαθμός και κάθε ώρα λειτουργίας επηρεάζουν ουσιαστικά τον λογαριασμό.