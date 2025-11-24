Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται αποκτά αυτομάτως Μοναδικό Κωδικό (UUID).

Η διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων σε όλη τη χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία, ωστόσο η συμμετοχή παραμένει χαμηλή και δημιουργεί ανησυχία για την ολοκλήρωσή της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί λιγότεροι από 200.000 ανελκυστήρες, ενώ ο συνολικός αριθμός τους στην Ελλάδα εκτιμάται στις 900.000. Το υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τους συντηρητές να καταγράψουν όλους τους ανελκυστήρες που έχουν υπό την ευθύνη τους και να τους δηλώσουν στο νέο Μητρώο Απογραφής, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχόμενο παράτασης εξετάζεται εφόσον διαπιστωθεί σημαντική αύξηση των δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες.

Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται αποκτά αυτομάτως Μοναδικό Κωδικό (UUID), ο οποίος θα αποτελεί στο εξής βασικό στοιχείο ταυτοποίησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ανελκυστήρες χωρίς αριθμό απογραφής δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα και, σε μεταγενέστερο στάδιο, προβλέπεται η σφράγισή τους. Η απογραφή συνδέεται επίσης με την πλήρη καταχώριση των εργασιών συντήρησης μέσω φορολογικών παραστατικών, γεγονός που μεταβάλλει τον τρόπο παρακολούθησης της διαδικασίας.

Από την πλευρά τους, αρκετοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στη δήλωση των ανελκυστήρων, επικαλούμενοι ανησυχίες για πιθανά πρόστιμα ή μελλοντικές δαπάνες αναβάθμισης. Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η καταχώριση δεν συνεπάγεται πρόσθετη προσωπική ευθύνη, πέραν όσων ήδη προβλέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, και αφορά αποκλειστικά την τυπική δήλωση της εγκατάστασης.

Στο πλαίσιο της απογραφής, διατυπώνονται συχνά ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία, όπως η δήλωση περισσότερων ανελκυστήρων στο ίδιο κτίριο, ο τρόπος υπολογισμού των στάσεων, η καταχώριση ανελκυστήρων σε μόνιμη ακινησία, καθώς και η δυνατότητα διόρθωσης λανθασμένων στοιχείων. Σε περίπτωση οριστικοποίησης μιας εγγραφής, τα στοιχεία δεν μπορούν να τροποποιηθούν, αλλά επιτρέπεται η διαγραφή και επανυποβολή με τα ορθά δεδομένα.

Το κόστος επιθεώρησης κυμαίνεται, κατά κανόνα, μεταξύ 150 και 200 ευρώ, ενώ το κόστος επανελέγχου ανέρχεται περίπου στα 50 ευρώ. Τα έξοδα αυτά επιβαρύνουν τους χρήστες του ανελκυστήρα, ενώ οι εργασίες αναβάθμισης αφορούν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες.

Για τους ανελκυστήρες που δεν θα δηλωθούν εντός της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα: 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μικτής χρήσης κτίρια και 5.000 ευρώ για κτίρια με πρόσβαση στο ευρύ κοινό.

Το νέο Μητρώο Απογραφής, που λειτουργεί μεταβατικά έως την ενεργοποίηση του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, προβλέπει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, διαδικασίες αυθεντικοποίησης και δυνατότητες διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα του Δημοσίου.