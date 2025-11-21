Το επίδομα θα χορηγείται ετησίως κάθε Νοέμβριο, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Το απόγευμα της επόμενης Παρασκευής 28 Νοεμβρίου θα πιστωθούν τα 250 ευρώ σε πάνω από 1,5 εκ. συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο ΕΦΚΑ είναι έτοιμος να πληρώσει 1.358.066 συνταξιούχους όταν δοθεί το πράσινο φως από το υπουργείο Εργασίας για να γίνει η πληρωμή. Παράλληλα θα πληρωθούν 200.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ. Βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Το επίδομα θα χορηγείται ετησίως κάθε Νοέμβριο, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Φέτος το επίδομα αναμένεται να λάβουν πάνω από 1,4 εκατομμύρια άτομα, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως €14.000 (άγαμοι ή χήροι) ή έως €26.000 (έγγαμοι).

Το επίδομα δικαιούνται, χωρίς ηλικιακά κριτήρια, όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και οι ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε προγράμματα αναπηρίας.

Σε περίπτωση που κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, λαμβάνει μόνο μία ενίσχυση.

Δεν προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί για άλλες κατηγορίες του πληθυσμού, όπως εργαζόμενοι ή άνεργοι, αλλά η ενίσχυση επικεντρώνεται στους πιο ευάλωτους συνταξιούχους.

Η διαδικασία πληρωμής θα είναι αυτόματη, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους.

Η κρίσιμη ημερομηνία είναι ο Σεπτέμβριος, καθώς τότε πρέπει να έχει καταβληθεί η κύρια σύνταξη, ενώ το ηλικιακό όριο εξετάζεται με βάση το τέλος του προηγούμενου έτους.

Το εισόδημα υπολογίζεται συνολικά, μαζί με μισθώματα, τόκους ή αναδρομικά, ενώ η ακίνητη περιουσία κρίνεται βάσει ΕΝΦΙΑ.

Σε περίπτωση λαθών (π.χ. στο ΑΦΜ συζύγου ή στα αναδρομικά), η διόρθωση θα γίνει μέσω φορολογικών δηλώσεων και των αρμόδιων υπηρεσιών ΕΦΚΑ – ΑΑΔΕ.

Ποιοι μένουν εκτός επιδόματος 250 ευρώ

Δεν θα λάβουν το επίδομα όσοι είναι κάτω των 65 ετών, ακόμα κι αν λαμβάνουν σύνταξη, με τη δυνατότητα να το εισπράξουν τον Νοέμβριο του 2026, αν στο μεταξύ συμπληρώσουν το όριο.

Εκτός μένουν και όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι μπορεί να χάσουν την ενίσχυση αν οι αποδοχές τους ανεβάσουν το συνολικό εισόδημα.

Επίσης, όσοι εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024 και εμφανίζουν υψηλότερα ποσά στη φορολογική δήλωση, καθώς και οι εν αναμονή συνταξιούχοι.

Παράδειγμα:

Ζευγάρι με καθαρές συντάξεις 880€ + 790€ το άτομο, αν διαθέτει συνολικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 26.000€ ή επιπλέον εισοδήματα από ενοίκια, δεν θα λάβει το επίδομα, καθώς ξεπερνά το εισοδηματικό όριο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, εκτός ενίσχυσης μένουν: