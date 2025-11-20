Αφορά υποψηφίους ΠΕ και ΤΕ.

Προχωρούν οι διαδικασίες για τις 1.213 μόνιμες προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ καλούνται οι υποψήφιοι/ες των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που κρίθηκαν κατάλληλοι/ες υγειονομικά σύμφωνα με την από 18.11.2025 Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, να παρουσιαστούν ενώπιον των Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο συνημμένο Πρόγραμμα Δοκιμασιών.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Επιτροπή, πρόσφατη γνωμάτευση -και όχι πριν από ένα (1) μήνα από την ορισθείσα ημερομηνία της αθλητικής δοκιμασίας- από καρδιολόγο ιατρό ότι δεν έχουν καρδιολογικό πρόβλημα και είναι ασφαλείς να λάβουν μέρος στις ως άνω αθλητικές δοκιμασίες. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να εξεταστούν.

Κάθε υποψήφιος/α εξετάζεται δύο (2) ημέρες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων δοκιμασιών από τις αντίστοιχες Επιτροπές, σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα Δοκιμασιών. Την πρώτη ημέρα υποβάλλεται σε αθλητικές δοκιμασίες και τη δεύτερη ημέρα, εφόσον είναι επιτυχών/ούσα, υποβάλλεται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Από τους υποψηφίους/ες, όσοι επιτυγχάνουν κατά την πρώτη ημέρα της εξέτασης των αθλητικών δοκιμασιών ενώπιον της Αθλητικής Επιτροπής, θα παρουσιάζονται την επόμενη ημέρα για τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ενώπιον της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών. Υποψήφιοι/ες που αποτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζουν την εξέταση στις ψυχοτεχνικές. Στους εν λόγω υποψηφίους, το αποτέλεσμα της εξέτασής τους γνωστοποιείται αυθημερόν από την Επιτροπή.

Οι Αθλητικές Δοκιμασίες διενεργούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού-Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού Μαραθώνιας Διαδρομής - Αχαρναί Αττικής και ώρα 8.00 π.μ. και οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τις οριζόμενες ημέρες στις 7.45 π.μ.

Οι Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες διενεργούνται στην Αστυνομική Ακαδημία, (Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101 Αχαρναί) και οι υποψήφιοι οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τις οριζόμενες ημέρες στις 8.00 π.μ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες έχουν κατανεμηθεί Αλφαβητικά και για τις δύο κατηγορίες, ΠΕ και ΤΕ, σε ομάδες, καλούμενοι/ες από την Τετάρτη 03.12.2025 σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα Δοκιμασιών.