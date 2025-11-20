«Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση ενός λιμένα αφορά μια διαδικασία η οποία θα έχει πλήρεις όρους παραχώρησης, θα είναι προϊόν μιας διαγωνιστικής διαδικασίας ή με ένα άλλο επενδυτικό σχήμα. Δηλαδή, G to G, ενδεχομένως. Goverment to goverment», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Για να μεταφερθεί το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη απαιτείται ο ελληνικός στόλος, τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Οσον αφορά τα ενεργειακά, καταλαβαίνετε ότι για να μεταφερθεί το αμερικανικό LNG από τις ακτές της Αμερικής στην Ευρώπη και με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν για να γίνει ενεργειακό κόμβος η Ελλάδα, απαιτείται ο ελληνικός στόλος», τόνισε αρχικά ο υπουργός.

Υπογράμμισε ότι το 80-90% του παγκόσμιου εμπορίου κινείται δια θαλάσσης. «Όποιος, λοιπόν, ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια, ουσιαστικά κυριαρχεί στον πλανήτη», επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει κομβικές λιμενικές υποδομές.

«Είναι προφανές αυτός που θα έρθει να κάνει επενδύσεις εδώ, όπως έχει συμβεί στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, θα έχει τη δυνατότητα να κυριαρχεί και σε ενεργειακό-οικονομικό επίπεδο», ανέφερε ο κ. Κικίλιας, αναφερόμενος στις αμερικανικές, ιδιωτικές, επενδύσεις στη χώρα μας.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα; «Σημαίνει θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, πλούτος για τη χώρα μας. Τα επαγγέλματα που βρίσκονται γύρω από τον ναυπηγικό και τον λιμενικό κλάδο θα αναπτυχθούν. Και μια βαριά βιομηχανία, την οποία έχει ανάγκη η χώρα», τόνισε.

Για λιμάνι Πειραιά: Οι συμφωνίες είναι αυτές που είναι

Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει από τις δηλώσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά, προκαλώντας την αντίδραση της Κίνας, ο Β. Κικίλιας είπε: «Οι συμφωνίες είναι αυτές που είναι, για να τηρούνται από όλες τις πλευρές».

Στην ερώτηση αν η Ελλάδα θέλει να απαλλαγεί από την επένδυση της Cosco στον Πειραιά, ο υπουργός Ναυτιλίας απάντησε: «Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, δεν απαντάω σε φήμες».

Για την Ελευσίνα, είπε: «Είναι μία στρατηγικής σημασίας επένδυσης, αυτή που πιθανώς μπορεί να γίνει. Η νομοθετική πρωτοβουλία που είδα από το υπουργείο Ανάπτυξης να ξεκαθαρίσω ότι αφορά αποκλειστικά τη χρήση του ναυπηγείου της Ελευσίνας».

Πρόσθεσε πως «σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση ενός λιμένα αφορά μια διαδικασία η οποία θα έχει πλήρεις όρους παραχώρησης, θα είναι προϊόν μιας διαγωνιστικής διαδικασίας ή με ένα άλλο επενδυτικό σχήμα. Δηλαδή, G to G, ενδεχομένως. Goverment to goverment». Διευκρίνισε μάλιστα, ότι αυτό ισχύει για όλα τα λιμάνια της χώρας.

