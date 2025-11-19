Η έρευνα δείχνει ότι η επιχειρηματική εμπιστοσύνη ενισχύεται χάρη στη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και στην πορεία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κύμα αισιοδοξίας φαίνεται να διαμορφώνεται στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, καθώς οι επικεφαλής μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμφανίζονται πιο βέβαιοι για την πορεία της οικονομίας, των κλάδων τους και των ίδιων των οργανισμών τους. Η εικόνα αυτή προκύπτει από την έρευνα «CEO Business Barometer 2025» της Deloitte, η οποία καταγράφει τις στρατηγικές προτεραιότητες των CEOs, καθώς και την αντίληψή τους για το επιχειρηματικό κλίμα και τις τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά.

Η έρευνα, που ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή ηγετικών στελεχών από βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, δείχνει ότι η επιχειρηματική εμπιστοσύνη ενισχύεται χάρη στη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και στην πορεία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το 58% των CEOs δηλώνει αισιόδοξο για την ελληνική οικονομία, ενώ το 62% βλέπει θετικά τις προοπτικές του κλάδου του και το εντυπωσιακό 84% εκτιμά ότι οι επιδόσεις της εταιρείας του θα βελτιωθούν. Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων εξακολουθούν να προβληματίζουν, αποτελώντας τις σημαντικότερες προκλήσεις για το 68% και το 45% των συμμετεχόντων αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκονται η καινοτομία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η προσέλκυση ταλέντων, καθώς οι CEOs αναγνωρίζουν ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην ψηφιακή ωριμότητα θα καθορίσει την ανταγωνιστικότητά τους τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η ενσωμάτωση των πρακτικών ESG φαίνεται να υποχωρεί από τις άμεσες προτεραιότητες, σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες.

Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει και η Τεχνητή Νοημοσύνη, με το 88% των CEOs να δηλώνει ότι η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα και να μειώσει το λειτουργικό κόστος. Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (56%) θεωρούν ότι οι νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν τους εργαζομένους σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη ενσωματώσει λύσεις AI σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως η ανάλυση δεδομένων και η αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Στο επίπεδο της ηγεσίας, οι CEOs στρέφουν την προσοχή τους στη διαχείριση των βασικών stakeholders και στην ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας. Το 70% δηλώνει ότι δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους, ενώ ένας στους τρεις αναφέρει ως σημαντικότερη πρόκληση την εφαρμογή συνεκτικής στρατηγικής και την ενεργοποίηση των ομάδων γύρω από ένα κοινό όραμα. Η αλλαγή εταιρικής κουλτούρας και η προσέλκυση ψηφιακού ταλέντου αναδεικνύονται επίσης ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.

Ο CEO της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος, υπογραμμίζει ότι τα ευρήματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν μια νέα δυναμική στην ελληνική επιχειρηματικότητα. «Οι Έλληνες CEOs διατηρούν υψηλή αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον. Η γεωπολιτική αστάθεια και η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων παραμένουν κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν αποφασιστική και συντονισμένη δράση. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται η διάθεση για πρόοδο, επένδυση και καινοτομία», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι η Deloitte στηρίζει τις επιχειρήσεις στη μετάβασή τους σε ένα πιο ανθεκτικό και εξωστρεφές μοντέλο, με αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ανθρώπινου ταλέντου.