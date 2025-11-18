Η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνεται ύστερα από αίτηση των δικαιούχων, οι οποίοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συγγενική σχέση και την ιδιότητα του δικαιούχου.

Το Ελληνικό Δημόσιο προχωρά στην καταβολή εύλογης αποζημίωσης στους συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, εξ αίματος και εξ αγχιστείας, των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2004, στη θαλάσσια περιοχή της Σιθωνίας Χαλκιδικής, όταν το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου «CH-47D (LR) CHINOOK» με αριθμό σειράς «ΕΣ 916» κατέπεσε, παρασύροντας στον θάνατο όλους τους επιβαίνοντες.

Πρόκειται για μία από τις πιο πολύνεκρες και δραματικές τραγωδίες στην ιστορία της ελληνικής στρατιωτικής αεροπορίας, η οποία συγκλόνισε τότε το πανελλήνιο, καθώς μεταξύ των θυμάτων περιλαμβανόταν και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄ με μέλη της συνοδείας του.

Με διάταξη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις Κοινωφελείς Περιουσίες, η Πολιτεία επιχειρεί να αποκαταστήσει, στο μέτρο του δυνατού, την ψυχική οδύνη που υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων, προσφέροντας μια μορφή ηθικής δικαίωσης μετά από δύο δεκαετίες αναμονής και έντονου δικαστικού και κοινωνικού διαλόγου. Η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνεται ύστερα από αίτηση των δικαιούχων, οι οποίοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συγγενική σχέση και την ιδιότητα του δικαιούχου.

Καθοριστική προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι ότι οι αιτούντες δεν έχουν λάβει έως σήμερα οποιαδήποτε καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο για το συγκεκριμένο δυστύχημα, ούτε έχει εκδοθεί σε βάρος του Δημοσίου τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να τους επιδικάζει σχετικό ποσό. Η διάταξη αποσκοπεί στην αποφυγή διπλής αποζημίωσης και στη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης όλων των συγγενών, ανεξαρτήτως του χρόνου που επέλεξαν να κινηθούν δικαστικά ή εξωδικαστικά.

Η τραγωδία του CHINOOK έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δημόσια συζήτηση, τόσο για τις τεχνικές πτυχές της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση, όσο και για την ενδεχόμενη ευθύνη του Δημοσίου. Πολυετείς έρευνες, πραγματογνωμοσύνες και δικαστικές διαδικασίες δεν κατέληξαν σε πλήρως διακριβωμένα αίτια, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων βρέθηκαν αντιμέτωπες με νομικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν αποζημίωση. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συγγενείς προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ενώ άλλοι επέλεξαν να μην κινηθούν νομικά ή δεν κατάφεραν να δικαιωθούν.