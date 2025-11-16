Η προσαύξηση της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους προκύπτει από την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιείται μετά τη συνταξιοδότηση.

Μέχρι και 100 ευρώ το μήνα χάνουν χιλιάδες συνταξιούχοι επειδή δεν γνωρίζουν ότι μετά τη διακοπή της εργασίας τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ προκειμένου να λάβουν προσαύξηση της σύνταξης τους για το διάστημα κατά την οποία ήταν και εργαζόμενοι.

Όπως αναφέρουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση η απουσία ενημέρωσης από τον ΕΦΚΑ για τα δικαιώματα των εργαζόμενων συνταξιούχων είναι η βασική αιτία που ένα μεγάλο τμήμα αυτής της κατηγορίας δεν γνωρίζει ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση στη σχετική πλατφόρμα ώστε να λάβει προσαύξηση της σύνταξης του και τα σχετικά αναδρομικά.

Ειδικότερα με μεγάλη καθυστέρηση 8 ετών, ο e-ΕΦΚΑ ενεργοποίησε, στις αρχές του 2025, το σχετικό λογισμικό και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όταν αποφασίζουν να σταματήσουν την εργασία τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα, προκειμένου να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους. Το ποσό της προσαύξησης για την κύρια σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου και τα οικονομικά αποτελέσματα της προσαύξησης εκκινούν από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης προσαύξησης. Το ίδιο ισχύει και για τον επιπλέον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης.

Η προσαύξηση της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους προκύπτει από την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιείται μετά τη συνταξιοδότηση. Το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης (π.χ. με 1, 3 ή 5 έτη) και τις αποδοχές και εισφορές που καταβάλλονται.

Προσοχή: Η προσαύξηση αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Ειδικότερα μετά τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, έχουν δηλώσει στον ΕΦΚΑ ότι εξακολουθούν να εργάζονται, λαμβάνοντας ολόκληρη τη σύνταξή τους και πληρώνοντας ένα ειδικό τέλος στον ΕΦΚΑ, περισσότερα από 250.000 άτομα.

Από αυτά, περίπου 110.000 είναι συνταξιούχοι αγρότες (από τον πρώην ΟΓΑ) οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ τον χρόνο, δεν υπόκεινται σε κάποια κράτηση και δεν δικαιούνται προσαύξησης. Οι υπόλοιποι όμως καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές (πέραν του ειδικού τέλους) και μετά τη λήξη της απασχόλησής τους, θα μπορέσουν να ζητήσουν προσαύξηση σύνταξης. Θα προσμετρηθούν δηλαδή στον συντάξιμο χρόνο τους τα επιπλέον χρόνια απασχόλησης.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, με τη διάταξη για το «πάγωμα» της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), παρέχει πολλαπλά οφέλη για τους συνταξιούχους, οι οποίοι αυξάνουν σημαντικά τα εισοδήματά τους.

Το πρώτο βήμα, για τη λήψη της προσαύξησης στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη, είναι ο συνταξιούχος να διακόψει την εργασία του. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλει προς τον ΕΦΚΑ αίτηση για προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξής του, καθώς δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η καταβολή δεύτερης σύνταξης.

Για τους μισθωτούς, η προσαύξηση της σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έχουν από την εργασία τους καθώς και τα έτη εργασίας, κατά τα οποία είναι και συνταξιούχοι. Το δε ποσοστό αναπλήρωσης είναι 0,77%. Κατά συνέπεια, η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση τον μέσο μισθό για τα έτη εργασίας μετά τη σύνταξη επί 0,77% επί τα έτη ασφάλισης. Έτσι, για παράδειγμα, εργαζόμενος συνταξιούχος με μισθωτή εργασία και μέσες αποδοχές 1.000 ευρώ, θα λάβει για κάθε έτος ασφάλισης 7,77 ευρώ τον μήνα.

Δηλαδή εάν έχει συμπληρώσει 6 έτη ασφάλισης, η συνολική προσαύξηση θα είναι 6χ 7,77 = 46,62 ευρώ τον μήνα επιπλέον σύνταξη.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες - συνταξιούχους, ο υπολογισμός της προσαύξησης γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία για την οποία καταβάλλουν εισφορές.

Έτσι, ασφαλισμένοι στην 1η κατηγορία (που εκτιμάται ότι είναι και η πλειοψηφία των συνταξιούχων) θα λάβουν 6,77 ευρώ τον μήνα για κάθε έτος ασφάλισης. Εάν δηλαδή, αν εργαστούν για 6 χρόνια, θα λάβουν 40,62 ευρώ επιπλέον σύνταξη. Συνταξιούχοι ασφαλισμένοι στη 2η κατηγορία, θα λάβουν για κάθε ένα από τα έτη επιπλέον ασφάλισής τους, προσαύξηση στη σύνταξη της τάξης των 8,13 ευρώ τον μήνα. Μετά από 6 έτη αυτοαπασχόλησης δηλαδή, η σύνταξη θα αυξηθεί κατά 48,78 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, συνταξιούχοι που ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες στην 3η ασφαλιστική κατηγορία του ΕΦΚΑ θα λάβουν 10,3 ευρώ τον μήνα για κάθε έτος επιπλέον ασφάλισης, ασφαλισμένοι στην 4η κατηγορία, θα λάβουν επιπλέον, 12,98 ευρώ τον μήνα για κάθε έτος ασφάλισης, στην 5η κατηγορία θα λάβουν, όταν αποφασίσουν να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας, 16,13 ευρώ τον μήνα προσαύξηση στη σύνταξή

Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω αφορούν όσους έκαναν ή θα κάνουν διακοπή εργασίας από 1/3/2022 και μετά. Για όσους η διακοπή εργασίας έχει γίνει μέχρι 28/2/2022 η προσαύξηση της σύνταξης είναι ενιαία για όλους και συγκεκριμένα 14,3 ευρώ τον μήνα για κάθε έτος ασφάλισης. Εάν δηλαδή εργάστηκαν 6 χρόνια επιπλέον, η προσαύξηση θα είναι 85,8 ευρώ τον μήνα.