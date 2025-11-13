Πολλοί οφειλέτες, ακόμη και μετά την έγκριση από τους πιστωτές, δεν αποδέχονται τελικά τις προτάσεις που τους υποβάλλονται.

Η αδυναμία ολοκλήρωσης μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων οφειλών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την αγορά, παρά την αυξημένη κινητικότητα που καταγράφεται το τελευταίο εννεάμηνο τόσο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με εταιρείες διαχείρισης όσο και στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Κεντρικός λόγος για την απώλεια ρυθμίσεων είναι ότι πολλοί οφειλέτες, ακόμη και μετά την έγκριση από τους πιστωτές, δεν αποδέχονται τελικά τις προτάσεις που τους υποβάλλονται. Άλλοι δηλώνουν οικονομική αδυναμία κάλυψης των μηνιαίων δόσεων, ενώ κάποιοι θεωρούν ότι οι όροι δεν τους εξυπηρετούν. Σε μεγάλο ποσοστό, πάντως, οι αρνήσεις δεν συνοδεύονται από καμία αιτιολόγηση, οδηγώντας αυτομάτως στην ακύρωση της διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός παρουσιάζει υψηλότερη εγκρισιμότητα από πλευράς πιστωτών μετά τις αλλαγές του Μαΐου, ωστόσο περίπου ένας στους τέσσερις οφειλέτες εξακολουθεί να απορρίπτει τις τελικές προτάσεις. Από όσους αιτιολογούν την απόφαση αυτή, το 20% δηλώνει ότι αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις δόσεις, ενώ περίπου το 8% θεωρεί ότι η λύση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Οι διαδικασίες του εξωδικαστικού, πιο απαιτητικές και χρονοβόρες, συχνά οδηγούν σε καθυστερήσεις ή εγκατάλειψη, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός αιτήσεων να μην ολοκληρώνεται.

Παρά τη θετική εικόνα στην παραγωγή νέων ρυθμίσεων, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα αξιόλογο μέρος χάνεται πριν φτάσει στην τελική συμφωνία. Οι servicers ρύθμισαν απευθείας 48.223 οφειλέτες για δάνεια ύψους 2,3 δισ. ευρώ, ενώ μέσω του εξωδικαστικού ολοκληρώθηκαν 14.534 ρυθμίσεις συνολικής αξίας 4,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η πλατφόρμα έχει προχωρήσει συνολικά σε ρυθμίσεις 14,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10,5 δισ. αφορούν χρέη προς το Δημόσιο – κυρίως ρυθμίσεις έως 240 δόσεων. Αντίθετα, οι συμφωνίες που αφορούν τραπεζικά δάνεια και οφειλές προς funds περιορίζονται στα 5,7 δισ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι πολλές υποθέσεις μένουν μετέωρες.

Οι εταιρείες διαχείρισης συνεχίζουν να προχωρούν κάθε μήνα σε χιλιάδες διμερείς ρυθμίσεις, καλύπτοντας στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια. Διαχειρίζονται σήμερα χαρτοφυλάκιο 93 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2,5 εκατομμύρια δανειολήπτες. Από τις ρυθμίσεις των τελευταίων ετών, δάνεια συνολικού ύψους 11,5 δισ. ευρώ έχουν επανέλθει σε καθεστώς κανονικής αποπληρωμής, ενώ η συνολική μείωση του ιδιωτικού χρέους την περίοδο 2019–2023 υπολογίζεται στα 23 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η επιμονή του φαινομένου των μη ολοκληρωμένων ρυθμίσεων δείχνει ότι η προσπάθεια εξυγίανσης του ιδιωτικού χρέους εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια.