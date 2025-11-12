Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.053,58 μονάδες, με άνοδο 1,44%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,79%.

Νέα ανοδική συνεδρίαση κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το θετικό κλίμα να εδραιώνεται και τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από το όριο των 2.050 μονάδων, ακολουθώντας την ισχυρή πορεία των ευρωπαϊκών αγορών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.053,58 μονάδες, με άνοδο 1,44%, κοντά στα υψηλά ημέρας (2.055,16), ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,79% στις 2.293,57 μονάδες. Ο τζίρος αυξήθηκε αισθητά στα 254,55 εκατ. ευρώ από 199,5 εκατ. χθες, με 46,34 εκατ. τεμάχια να αλλάζουν χέρια. Στο σύνολο του ταμπλό, 71 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 54 πτωτικών και 76 αμετάβλητων.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κινήθηκε ανοδικά κατά 1,48% στις 5.183,74 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κατέγραψε μικρότερη άνοδο 0,75% στις 2.793,17 μονάδες.

Στο επίκεντρο της ανόδου βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος. Η Alpha Bank με τον μεγαλύτερο ημερήσιο τζίρο (45,1 εκατ. ευρώ) ενισχύθηκε 1,64% στα 3,47 ευρώ, η Eurobank κατέγραψε κέρδη 1,22% στα 3,40 ευρώ, η Πειραιώς ξεχώρισε με άνοδο 2,27% στα 6,93 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα ανέκτησε το όριο των 13 ευρώ (+2,71% στα 13,09).

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Aegean Airlines ξεχώρισε με θεαματική άνοδο 4,64% στα 13,98 ευρώ, μετά την ανακοίνωση αύξησης κερδοφορίας κατά 12% στο εννεάμηνο. Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν και οι ΕΛΧΑ (+3,64% στα 3,42 ευρώ) και Βιοχάλκο (+3,05% στα 9,79 ευρώ), με ώθηση από θετικές εκθέσεις αναλυτών.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε ανοδικά με +2,64% στα 24,08 ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι Coca-Cola HBC (+1,51% στα 41,80 ευρώ) και Metlen (+0,95% στα 42,60 ευρώ). Άνω του 1% ενισχύθηκαν επίσης οι Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΑΑ, ΟΠΑΠ, Λάμδα και ΕΛΠΕ, επιβεβαιώνοντας το θετικό momentum των blue chips.

Μόνο δύο τίτλοι του FTSE 25 έκλεισαν πτωτικά: η Optima Bank και η ΑΚΤΩΡ, η οποία υποχώρησε οριακά κατά 0,22% στα 9,25 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ κέρδισε 1,55% στα 2,94 ευρώ, εν μέσω συζητήσεων για το ενεργειακό καλώδιο με την Κύπρο, ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι Intracom (+2,2%), Profile και Quest (περίπου +1,9%).

Η ΕΧΑΕ υποχώρησε οριακά (-0,16% στα 6,34 ευρώ), ενώ η Intralot σημείωσε μικρή άνοδο (+0,36% στα 1,11 ευρώ). Από τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Qualco ξεχώρισε με ράλι 7,1% στα 5,67 ευρώ, ενώ η Εβροφάρμα ενισχύθηκε κατά 5,4%.