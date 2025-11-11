Η κυβέρνηση συνεχίζει να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα ικανά να καλύψουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης και μείωσης του χρέους, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν ισχυρά.

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει έως και 8 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2026, διατηρώντας περιορισμένο τον δανεισμό προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Bloomberg.

Το ποσό υπερβαίνει ελαφρώς τα 7,5 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν το 2025 και κινείται στα επίπεδα των τελευταίων ετών, παραμένοντας όμως αρκετά χαμηλό ώστε να στηρίξει τον εθνικό στόχο μείωσης του χρέους. Η ίδια πηγή, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, υπενθύμισε ότι το χρηματοδοτικό πλάνο του 2026 δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί επίσημα.

Η χώρα έχει αντιστρέψει την εικόνα της από την κρίση χρέους που πριν από μια δεκαετία την έφερε κοντά στην έξοδο από την ευρωζώνη. Η συνδυασμένη επίδραση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων και της σταθερής οικονομικής ανάπτυξης έχει συμβάλει στη δημιουργία θετικού δημοσιονομικού ισοζυγίου, ένα επίτευγμα που λίγα κράτη μέλη της Ευρώπης καταγράφουν σήμερα.

Παρά τις επιδόσεις αυτές, η χώρα εξακολουθεί να έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις από τα δάνεια διάσωσης. Η κυβέρνηση στοχεύει στην πρόωρη εξόφληση του Greek Loan Facility κατά μια δεκαετία, γεγονός που συνεπάγεται ετήσιες πληρωμές τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ έως το 2031. Μία από τις νέες εκδόσεις του 2026 αναμένεται να είναι δεκαετές ομόλογο, ενώ το ταμειακό απόθεμα, που σήμερα ανέρχεται περίπου στα 46 δισ. ευρώ, προβλέπεται να υποχωρήσει στα 36 δισ. ευρώ έως το τέλος της χρονιάς, επίπεδο παρόμοιο με εκείνο του 2024.

Οι οίκοι αξιολόγησης ανταποκρίνονται θετικά στη δημοσιονομική πρόοδο. Ο οίκος Scope αναβάθμισε την προοπτική της αξιολόγησης BBB σε «θετική», επικαλούμενος μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα και σταθερή δημοσιονομική διαχείριση. Η Fitch αναμένεται να επανεξετάσει την αξιολόγηση της Ελλάδας την προσεχή Παρασκευή, διατηρώντας προς το παρόν τη βαθμίδα BBB- με θετική προοπτική