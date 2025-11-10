Το φαγητών «των φτωχών» έφτασε να κοστίζει όσο το μοσχάρι: Η αλυσίδα που ένωνε παραδοσιακά τον παραγωγό με τον καταναλωτή έχει σπάσει, τονίζει ο Θωμάς Μάνος, Γ.Γ Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων.

Η ακρίβεια καλά κρατεί, με τις τιμές στα όσπρια να ξεφεύγουν πλέον κάθε λογικής.

Ρεπορτάζ του Mega αποκαλύπτει πώς εκτοξεύεται η τιμή από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ, παρουσιάζοντας ενδεικτικά την αδιανόητη ψαλίδα μεταξύ της τιμής πώλησης από τον χονδρέμπορα με την τιμή στο ράφι του σούπερ μάρκετ.

Φασόλια γίγαντες: από 5 ευρώ το κιλό που πουλά ο παραγωγός στα 15,04 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

Ρεβίθια: από 0,50-0,60 ευρώ το κιλό στα 7,40 ευρώ

Φακές: από 0,65-0,80 ευρώ το κιλό στα 5,5 ευρώ.

«Η λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι η αισχροκέρδεια και η κλεψιά απέναντι στον καταναλωτή», ανέφερε το πρωί της Δευτέρας ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ο οποίος φρόντισε να διευκρινίσει πως οι συγκεκριμένες τιμές αφούν την ελληνική παραγωγή.

«Έχουμε απορροφήσει ως παραγωγοί τις αυξήσεις των αγροτικών εφοδίων, το κόστος το εργατικό και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις τιμές των παραγόμενων οσπρίων των ελληνικών σε μια χαμηλή τιμή ώστε να μπορούμε να πουλάμε τα προϊόντα μας» τόνισε από την πλευρά του ο Θωμάς Μάνος, Γ.Γ Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων. «Σε αυτή την αλυσίδα από τον παραγωγό στο ράφι, οι κρίκοι έχουν σπάσει», υπογράμμισε.

«Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών μηχανισμών. Έχουμε να πολεμήσουμε με χιλιάδες πράγματα σε ό,τι αφορά στην περιοχή, έχουμε να πολεμήσουμε τις ελληνοποιήσεις. Προσπαθούμε με παρεμβάσεις μας στις κεντρικές υπηρεσίες να δείξουμε όλα τα θέματα», συμπλήρωσε.

