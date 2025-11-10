Χθες, 9 Νοεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η προφορική εξέταση της κατηγορίας ΠΕ, ενώ σήμερα διεξάγεται και ολοκληρώνεται αυθημερόν η προφορική εξέταση της κατηγορίας ΤΕ.

Η συμμετοχή υπήρξε μειωμένη αλλά σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών, με περίπου 35 άτομα να προσέρχονται καθημερινά από τα 50 που ήταν προγραμματισμένα.

Η εξεταστική επιτροπή στάθηκε ιδιαίτερα υποστηρικτική, υποβάλλοντας έως τρεις ερωτήσεις σε περιπτώσεις υποψηφίων που δυσκολεύονταν να απαντήσουν, δίνοντας έτσι σε κάθε εξεταζόμενο την ευκαιρία, εφόσον είναι επαρκώς προετοιμασμένος, να διατηρήσει τη θέση του στον πίνακα επιτυχόντων.

Στο παρόν κείμενο παρατίθενται 27 ενδεικτικές ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις, οι οποίες τέθηκαν κατά την προφορική εξέταση της κατηγορίας ΠΕ.

Στόχος είναι να βοηθήσουν τους υποψήφιους να κατανοήσουν το ύφος, το περιεχόμενο και το κλίμα των ερωτήσεων που τίθενται στη προφορική διαδικασία του Εφετείου Αθηνών.

1. Μεταθέσεις για σπουδαίο λόγο, τι εκτιμά ο ΚΔΥ;

Μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου για σπουδαίο λόγο διενεργείται μόνο εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση. Σπουδαίος λόγος θεωρείται και η κατάργηση της οργανικής θέσης του υπαλλήλου (άρθρο 154 ΚΔΥ).

2. Πότε παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος;

Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παρ. 2 του άρθρου 166 παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη και τα λοιπά μετά δύο (2) έτη από την ημέρα που διαπράχθηκαν (άρθρο 176 ΚΔΥ).

3. Στο πειθαρχικό δίκαιο εφαρμόζεται το τεκμήριο της αθωότητας. Περιληπτικά τι σημαίνει;

Το τεκμήριο της αθωότητας στο πειθαρχικό δίκαιο (άρθρο 174 ΚΔΥ) σημαίνει ότι ο δικαστικός υπάλληλος θεωρείται αθώος μέχρι να αποδειχθεί οριστικά η ενοχή του με την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση που διαπιστώνει υπαιτιότητά του.

4. Πειθαρχικά όργανα δεσμεύονται από τις αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου;

Τα πειθαρχικά όργανα δεσμεύονται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος (άρθρο 171 παρ. 3 ΚΔΥ).

5. Τι φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου;

Στο αρχείο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας φυλάσσονται οι αποφάσεις, τα πρακτικά, τα βιβλία, οι δικογραφίες, τα πειστήρια και τα άλλα υπηρεσιακά έγγραφα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 13 ΚΟΔ).

6. Τι προβλέπεται σε περίπτωση απεργίας δικαστικών υπαλλήλων;

Σε περίπτωση απεργία των δικαστικών υπαλλήλων, η διοίκηση της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, που έχει κηρύξει την απεργία, οφείλει να διαθέτει σε κάθε γραμματεία δικαστηρίου και εισαγγελίας τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εξαιρετικώς επειγουσών υποθέσεων (άρθρο 11 παρ. 6 ΚΟΔ).

7. Πότε είναι υποχρεωτική η σύγκληση ολομέλειας ενός διοικητικού δικαστηρίου;

Η σύγκληση της ολομέλειας είναι υποχρεωτική εντός δεκαπέντε (15) ημερών, όταν ζητηθεί από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας και η σύγκλησή της αφορά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου (άρθρο 15 παρ. 2 ΚΟΔ).

8. Πού δικάζονται τα κακουργήματα;

Τα κακουργήματα δικάζονται από τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια ή τα Εφετεία, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το είδος της υπόθεσης, δηλαδή από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, το Μονομελές Εφετείο ή το Τριμελές Εφετείο (άρθρο 7 παρ. 1 ΚΟΔ).

9. Τι είναι το δικαστικό γραφείο τηλεματικής;

Ως δικαστικό γραφείο τηλεματικής νοείται ο απομακρυσμένος τόπος, ο οποίος λειτουργεί ως υπηρεσία του δικαστηρίου, με το οποίο συνδέεται με τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένες σύνδεσης, για τη διεξαγωγή τηλεματικών συνεδριάσεων (άρθρο 2 παρ. 3 ΚΟΔ).

10. Τα έξοδα της ποινικής καταδίκης ποιος τα επωμίζεται; Είναι αθώος ο κατηγορούμενος ποιος τα επωμίζεται;

Κάθε κατηγορούμενος που καταδικάζεται σε ποινή καταδικάζεται ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και στα έξοδα της ποινικής διαδικασία (άρθρο 577 ΚΠΔ)

11. Το δικαστήριο ανηλίκων είναι ποινικό δικαστήριο;

Το μονομελές και τριμελές δικαστήριο ανηλίκων καθώς και το εφετείο ανηλίκων αποτελούν ποινικά δικαστήρια (άρθρο 6 ΚΠΔ).

12. Ποια είναι η σειρά εξέτασης των μαρτύρων στην ποινική δίκη;

Ο διευθύνων τη συζήτηση προσδιορίζει τη σειρά κατά την οποία θα εξεταστούν οι μάρτυρες και θα υποβληθούν οι υπόλοιπες αποδείξεις (άρθρο 351 ΚΠΔ). Η σειρά είναι, πρώτα οι μάρτυρες κατηγορίας, στη συνέχεια οι μάρτυρες υπεράσπισης, και τελευταίοι όσοι καλούνται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο ή εξετάζονται σε αντιπαράσταση.

13. Πότε μια ποινική απόφαση είναι εκτελεστή;

Μια ποινική απόφαση είναι εκτελεστή όταν καταστεί αμετάκλητη, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά για ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 545 ΚΠΔ).

14. Πόσες ημέρες πριν προτείνεται η εξαίρεση από τον διάδικο;

Η εξαίρεση προτείνεται από τον διάδικο πέντε ημέρες πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο, ενώ αργότερα έως ότου περατωθεί η συζήτηση στο ακροατήριο, μόνο αν πιθανολογείται ότι η περίπτωση ή οι λόγοι της εξαίρεσης προέκυψαν ή έγιναν γνωστοί στον διάδικο μετά την πάροδο της πενθήμερης προθεσμίας (άρθρο 57 ΚΠολΔ).

15. Γίνεται επίδοση σε δικηγόρο όμως ο δικηγόρος απουσιάζει και βρίσκεται εκεί ένας άλλος δικηγόρος που συστεγάζεται μαζί του. Μπορεί να γίνει η επίδοση στον άλλο δικηγόρο που βρίσκεται στο γραφείο;

Στην περίπτωση αυτή, το έγγραφο παραδίδεται σε συνέταιρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο που εργάζεται στον ίδιο χώρο (άρθρο 52 ΚΔΔ). Επομένως, αν ο άλλος δικηγόρος που βρέθηκε εκεί συστεγάζεται και συνεργάζεται επαγγελματικά (δηλαδή εργάζεται στον ίδιο χώρο ως συνεργάτης ή συνέταιρος), η επίδοση είναι έγκυρη. Εάν όμως είναι απλώς συστεγασμένος χωρίς επαγγελματική συνεργασία, τότε δεν μπορεί να γίνει η επίδοση, γιατί η διάταξη απαιτεί σχέση επαγγελματικής συνεργασίας, όχι απλή κοινή χρήση γραφείου.

16. Μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο μπορεί να γίνει επίδοση; Κυριακή μπορεί να γίνει η επίδοση;

Αν η επίδοση διενεργηθεί σε τόπο ή χρόνο άλλο από εκείνον που προβλέπεται για κάθε περίπτωση, είναι άκυρη μόνο αν δεν συναινεί το πρόσωπο προς το οποίο αυτή γίνεται. Το ίδιο ισχύει και όταν η επίδοση διενεργείται σε ημέρα αργίας ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία και θεωρείται ότι διαρκεί από τις 7 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η συναίνεση πρέπει να μνημονεύεται στην έκθεση (άρθρο 47 παρ. 1 ΚΔΔ).

17. Πώς εκπροσωπείται το δημόσιο στη διοικητική δίκη;

Το δημόσιο εκπροσωπείται στη δίκη από τον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 25 παρ. 1 ΚΔΔ).

18. Ποιοι έχουν ικανότητα διαδίκου στην διοικητική δικονομία;

Ικανότητα να είναι διάδικοι έχουν, εκτός από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων, καθώς και οι ομάδες περιουσίας (άρθρο 23 ΚΔΔ).

19. Ποιος έχει δικαιοπρακτική ικανότητα στη διοικητική δικονομία;

Το φυσικό πρόσωπο που έχει ικανότητα να αποφασίζει για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων (άρθρο 24 παρ. 1 ΚΔΔ).

20. Ποιο όργανο μπορεί να ασκήσει αίτηση καταλογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο;

Η αίτηση καταλογισμού ασκείται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή, στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο, από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης (άρθρο 118 ΔΕΣ).

21. Πότε παρευρίσκεται η αστυνομία σε συναθροίσεις;

Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία (άρθρο 11 παρ. 2 Σ).

22. Ποια έργα είναι ασυμβίβαστα για τους βουλευτές;

Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου, μετόχου ή διοικητικού στελέχους επιχείρησης που συνεργάζεται ή συναλλάσσεται με το δημόσιο, απολαμβάνει προνομίων, κατέχει ΜΜΕ, ασκεί δημόσια υπηρεσία ή μισθώνει δημόσια ακίνητα. Η παράβαση επιφέρει έκπτωση από το αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων (άρθρο 57 Σ).

23. Οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν φόρους στο κράτος, ποια αρχή του συντάγματος αφορά αυτήν την υποχρέωση;

Η υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών να πληρώνουν φόρους στο κράτος αφορά την αρχή της ισότητας σύμφωνα με την οποία συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους (άρθρο 4 Σ).

24. Τι σημαίνει η αρχή της διάκρισης εξουσιών στο Σύνταγμα;

Σημαίνει ότι η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία ασκούνται από διαφορετικά όργανα του κράτους, καθένα μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του. Σκοπός της αρχής είναι να αποτρέψει τη συγκέντρωση εξουσίας σε ένα μόνο όργανο και να διασφαλίσει τη δημοκρατία, τη νομιμότητα και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών (άρθρο 26 Σ).

25. Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδικίας;

Σε ανακοπή ερημοδικίας υπόκεινται οι αποφάσεις των τμημάτων, αν κάποιος από τους διαδίκους δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση ένδικου βοηθήματος ή μέσου, επειδή δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα, ή επειδή, αν και κλητεύθηκε νόμιμα, δεν μπόρεσε λόγω ανωτέρας βίας να παρασταθεί (άρθρο 200 παρ. 1 ΔΕΣ).

26. Πότε εκτελείται μια αθωωτική απόφαση;

Η αθωωτική απόφαση εκτελείται μόλις απαγγελθεί, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ο νόμος ορίζει διαφορετικά (άρθρο 547 ΚΠΔ).

27. Τι είναι δημοσιονομική βιωσιμότητα;

Η δημοσιονομική βιωσιμότητα είναι η ικανότητα μιας κυβέρνησης να διαχειρίζεται τα χρέη και τις δαπάνες της με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της μακροπρόθεσμα, χωρίς να αυξάνει ανεξέλεγκτα το χρέος της σε σχέση με την οικονομική της παραγωγή (άρθρο 2 ΟΕΣ).

Καλή επιτυχία σήμερα τους ΤΕ μας!