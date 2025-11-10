Το χρηματικό ποσό των 64.465.000 ευρώ πρόκειται να κατατεθεί αυτή την εβδομάδα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 64.850 δικαιούχων.

Πιο αναλυτικά, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβληθούν:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ .

. Από 10 έως 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: