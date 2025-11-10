Το χρηματικό ποσό των 64.465.000 ευρώ πρόκειται να κατατεθεί αυτή την εβδομάδα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 64.850 δικαιούχων.
Πιο αναλυτικά, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβληθούν:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
- Από 10 έως 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.