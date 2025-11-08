Νωρίτερα αναμένονται οι πληρωμές στα επιδόματα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.
Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.
Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εξετάζεται όπως έγινε και πέρσι, να πληρωθούν νωρίτερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
Πριν τις 25 Δεκεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 22η Δεκεμβρίου θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.
Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο:
- Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι
- Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι
Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι
- Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι
- Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.