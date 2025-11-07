Με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, το επίδομα θέρμανσης επιχειρεί να στηρίξει στοχευμένα όσους βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη.

Το επίδομα θέρμανσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές ενισχύσεις για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες. Στόχος του είναι να στηρίζει όσους έχουν πραγματική ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όσο και τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής της χώρας. Για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει πιο ακριβή υπολογισμό του ποσού, ενσωματώνοντας συντελεστές που αντανακλούν τη δριμύτητα του χειμώνα και τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης κάθε οικισμού. Παράλληλα, η διαδικασία αίτησης μέσω της πλατφόρμας myAADE παραμένει απλή και πλήρως ηλεκτρονική, επιτρέποντας στους δικαιούχους να υποβάλουν εύκολα τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται άμεσα για την πορεία της επιδότησης.

Το Dnews.gr συγκεντρώνει τα πιο βασικά ερωτήματα και απαντήσεις, βοηθώντας κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει γρήγορα και ξεκάθαρα τις προϋποθέσεις, τα ποσά και τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος:

1. Ποιοι μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης;

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα (άγαμοι, έγγαμοι, σύμφωνο συμβίωσης, μονογονεϊκές οικογένειες, χήροι, εν διαστάσει), που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

2. Τι καύσιμα καλύπτει το επίδομα;

Το επίδομα αφορά πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

3. Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις για καυσόξυλα και πέλετ;

Ναι. Για καυσόξυλα απαιτείται οικισμός έως 10.000 κατοίκους και κλιματικός συντελεστής ≥0,8. Για πέλετ έως 25.000 κατοίκους και ΣΚ ≥0,8.

4. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια;

Ναι. Έως 16.000 ευρώ για άγαμο και έως 24.000 ευρώ για έγγαμο, προσαυξημένα κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης προσαυξημένο ανά παιδί.

5. Υπάρχει όριο ακίνητης περιουσίας;

Ναι. Έως 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους/μονογονεϊκές, αυξημένο κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, βάσει ΕΝΦΙΑ 2025.

6. Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα;

Εξαρτώμενα μέλη, φιλοξενούμενοι, φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, όσοι έχουν πάνω από δύο ΙΧ, όσοι υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, επαγγελματικές στέγες και νομικά πρόσωπα. Για ηλεκτρική ενέργεια εξαιρούνται μη ενεργές παροχές και δικαιούχοι ΚΟΤ.

7. Ποιο είναι το ύψος του επιδόματος;

Το ποσό υπολογίζεται ως «ποσό αναφοράς × συντελεστή καιρικών συνθηκών», με ελάχιστο 100 ευρώ και μέγιστο 800 ευρώ, που μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ σε περιοχές με πολύ υψηλούς συντελεστές (≥1,2).

8. Πότε πρέπει να έχουν γίνει οι αγορές καυσίμων;

Από 1/10/2025 έως 31/3/2026 για τα περισσότερα καύσιμα· για πετρέλαιο από 15/10/2025· για ξύλα και πέλετ από 1/6/2025 έως 31/3/2026.

9. Πώς γίνεται η αίτηση;

Στην πλατφόρμα myAADE, όπου δηλώνονται στοιχεία κατοικίας, αριθμός παροχής ρεύματος, τετραγωνικά, τύπος καυσίμου και ΙΒΑΝ. Η προθεσμία είναι έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

10. Πότε καταβάλλεται το επίδομα;

Η προκαταβολή έως 23 Δεκεμβρίου 2025 και οι υπόλοιπες δόσεις έως 29 Μαΐου 2026 και 31 Ιουλίου 2026, ανάλογα με το είδος καυσίμου και την υποβολή παραστατικών.