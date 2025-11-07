Όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη θωράκιση της κοινωνικής συνοχής και στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε στη Βουλή τρεις πρόσθετες νομοτεχνικές βελτιώσεις που ενισχύουν το πλέγμα στήριξης των ακριτικών περιοχών, διευρύνοντας τους δικαιούχους για τη μείωση των τεκμηρίων και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» και, όπως τόνισε ο Υπουργός, στοχεύουν στη θωράκιση της κοινωνικής συνοχής και στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά τη διεύρυνση του μέτρου μείωσης κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η μείωση επεκτείνεται πλέον σε υπόχρεους που δραστηριοποιούνται και κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.700 κατοίκους, ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς και τους δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου που συνορεύουν με τα σύνορα της χώρας. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν μικρομεσαίοι επαγγελματίες σε περιοχές αυξημένης γεωγραφικής και δημογραφικής δυσκολίας, ενώ παράλληλα επιχειρείται να διατηρηθεί η τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η δεύτερη νομοτεχνική βελτίωση επεκτείνει τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους. Το μέτρο, που ίσχυε ήδη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, επεκτείνεται πλέον και στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και στους αντίστοιχους συνοριακούς δήμους των Περιφερειών Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου. Στόχος είναι η ελάφρυνση των νοικοκυριών που ζουν σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες στήριξης, αλλά και η δημιουργία κινήτρων για την παραμονή και επιστροφή πληθυσμού σε αυτές.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά την ενίσχυση του προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας. Το μηνιαίο επίδομα των 130 ευρώ επεκτείνεται στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Μαρώνειας και Φαναρίου στη Ροδόπη, καθώς και στο Πόρτο Λάγος. Επιπλέον, το ίδιο επίδομα θα λαμβάνουν και τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν σε μονάδες πλησίον των χερσαίων συνόρων σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ρύθμιση, σύμφωνα με τον υπουργό, αναγνωρίζει το ιδιαίτερο έργο όσων υπηρετούν σε απαιτητικές και συχνά απομονωμένες περιοχές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρησιακής τους επάρκειας και στην τόνωση του αισθήματος ασφάλειας για τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών.