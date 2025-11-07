Στο Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη για τους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4ΓΒ/2025 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75).

Στον νέο διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιτυχόντες ΠΕ - ΤΕ του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)

ΠΕ Οικονομικού

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

ΤΕ Εφοριακών

ΤΕ Τελωνειακών

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Η προκήρυξη