Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4ΓΒ/2025 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75).
Στον νέο διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιτυχόντες ΠΕ - ΤΕ του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
- ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
- ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
- ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)
- ΠΕ Οικονομικού
- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
- ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
- ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
- ΤΕ Εφοριακών
- ΤΕ Τελωνειακών
