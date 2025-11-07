Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας της ΔΥΠΑ συνεχίζει και δίνεται στους δικαιούχους παρά τα αντιθέτως λεγούμενα, κατά την διάρκεια της συζήτησης για το πιλοτικό νέο επίδομα ανεργίας.

Το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας ΔΥΠΑ ήδη χορηγείται σε 15.000 δικαιούχους με διαφορετικά αλλά και κριτήρια. Κατά την διάρκεια συζήτησης για την καθολική εφαρμογή του νέου επιδόματος ανεργίας, οι πληροφορίες ήθελαν την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να εξετάζει το ενδεχόμενο κατάργησής του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας.

Το Επίδομα μακροχρονίως ανέργων είναι μια παροχή που χορηγείται σε μακροχρόνια άνεργους Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 20 μέχρι και 66 ετών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας, και βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Προϋποθέσεις

1. Εξάντληση της 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ανεργίας, ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις) και υποβάλλουν την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών απο τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Οι τακτικά επιδοτούμενοι πολίτες λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του Ν.Δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική με το επίδομα αίτηση μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι επιδοτούμενοι πολίτες των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.

2. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ.

3. Να είναι ηλικίας από 20 έως 66 ετών.

Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08€ για κάθε ανήλικο τέκνο (δηλ. κάτω των 18 ετών). Έτσι π.χ. για τον/την συναλλασσόμενο/-η με δύο (2) ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του/της εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 11.172,16€ (10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16€)

Σημείωση: ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προ-προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος φορολογικού έτους του/της συναλλασσόμενου/-ης, του/της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων του/της. Παραδείγματος χάριν, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2022, οι πολίτες θα προσκομίζουν εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020. Δεν προσμετρώνται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τα επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας και μακροχρονίως ανέργων (για τυχόν χορήγησή του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος). Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους, ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλεται εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης με δύο τρόπους:

α) μέσω των e-services ΔΥΠΑ

ή

β) μέσω ΚΕΠ

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησής τοu. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις e-services ΔΥΠΑ .

Δικαιολογητικά

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος* του προ-προηγούμενου της άσκησης του δικαιώματος φορολογικού έτους, που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET (Το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ)

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους/-ες έχουν ανήλικα τέκνα

Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο πολίτης εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Διάρκεια και ποσό επιδότησης

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο τον δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ και σε καμία περίπτωση πέραν των δώδεκα (12) μηνών.

Το εν λόγω επίδομα δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.