Η ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει ότι η φοροαπαλλαγή πρέπει να συνδέεται με το ακίνητο και όχι με τον ενοικιαστή.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά βελτιώσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο, παρότι αναγνωρίζει ως θετική εξέλιξη την αποδοχή σημαντικού μέρους των προτάσεών της από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την τριετή φοροαπαλλαγή σε κενές κατοικίες που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Σύμφωνα με την ομοσπονδία, οι σχετικές ρυθμίσεις καθιστούν τη διάταξη εφαρμόσιμη και συμβάλλουν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι παραμένουν αδικαιολόγητοι περιορισμοί που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Μεταξύ αυτών, αναφέρει την εξαίρεση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τις εξάμηνες μισθώσεις, ζητώντας να συμπεριληφθούν καθώς αντιμετωπίζουν αντίστοιχα στεγαστικά ζητήματα με τους δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, προτείνει μείωση της απαιτούμενης περιόδου κενότητας των κατοικιών και παράταση της προθεσμίας επαναμίσθωσης από τρεις σε έξι μήνες, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του μέτρου για τους ιδιοκτήτες.

Η ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει επίσης ότι η φοροαπαλλαγή πρέπει να συνδέεται με το ακίνητο και όχι με τον ενοικιαστή, ώστε να μη δημιουργούνται εξαρτήσεις από την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των μισθωτών. Ζητά ακόμη την επέκταση της ρύθμισης σε όλες τις κατοικίες που βρίσκονται εκτός αγοράς, όπως νεόδμητες ή ιδιοκατοικούμενες που εκκενώνονται, ακίνητα μετά από ριζική ανακαίνιση και κατοικίες νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αναφορικά με τη φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα, στηρίζει τη μείωση του μεσαίου συντελεστή στο 25%, αλλά ζητά αφορολόγητο για τα πρώτα 6.000 ευρώ και μείωση του ανώτατου συντελεστή στο 35%. Παράλληλα, χαρακτηρίζει θετική τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, σημειώνοντας ότι το μέτρο ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες σε περιοχές χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας.