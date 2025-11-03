Πλήθος υποψηφίων προσήλθαν στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση της 2Γ2025.

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί ότι από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 διεξήχθη η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση για την πλήρωση εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της 2Γ/2025 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 33/22.07.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.).

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy με τη συμμετοχή 1.863 υποψηφίων εκ των 2.805 συνολικά υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε 66,42 %.