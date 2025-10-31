Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε επίπεδο υψηλότερο από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου, παρουσιάζοντας αύξηση σε δάνεια, καταθέσεις και κεφάλαια υπό διαχείριση, καθώς και αναθεώρηση των στόχων για την περίοδο μέχρι το τέλος του 2025.

Τα καθαρά έσοδα στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 684 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση. Στο 9μηνο, τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 489 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 25% των καθαρών εσόδων και σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για περίπου 0,65 δισ. ευρώ στο σύνολο του έτους.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,3% και το περιθώριο προμηθειών στο 0,8%.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων διαμορφώθηκε σε 36,8 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,1 δισ. ευρώ στο 9μηνο. Η διοίκηση αναθεώρησε τον στόχο για το 2025 σε επίπεδο άνω των 37,3 δισ. ευρώ.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων έφτασαν τα 9,5 δισ. ευρώ στο 9μηνο, με συμβολή από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Επιπλέον, καταγράφηκε καθαρή πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά έπειτα από 15 έτη, με αύξηση 45 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 63,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 5% σε ετήσια βάση.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε 14,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 30% σε ετήσια βάση και υπερβαίνοντας τον στόχο για άνω των 13,5 δισ. ευρώ.

Τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη στο 9μηνο διαμορφώθηκαν σε 854 εκατ. ευρώ, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 15%. Στο τρίτο τρίμηνο, τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 278 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την εισφορά για πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,62 ευρώ στο 9μηνο, με την τράπεζα να εκτιμά ότι θα υπερβεί τον στόχο για πάνω από 0,80 ευρώ ανά μετοχή για το σύνολο του έτους. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 6,09 ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβάνοντας την πληρωμή μερίσματος ύψους 0,30 ευρώ τον Ιούνιο 2025.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) μειώθηκε στο 2,5% από 3,2% πριν από έναν χρόνο, με την κάλυψη στο 71%. Το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε στο 0,5%.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 20,6%, περιλαμβάνοντας πρόβλεψη για διανομή του 50% των κερδών του 2025. Το κεφαλαιακό απόθεμα ανήλθε σε περίπου 460 μονάδες βάσης πάνω από το P2G, ή περίπου 310 μονάδες σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η τράπεζα ανακοίνωσε στόχο συνολικής διανομής άνω των 500 εκατ. ευρώ για τα κέρδη του 2025.

Στρατηγικές κινήσεις

Τον Οκτώβριο ξεκίνησε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ, ως ενδιάμεση διανομή από τα κέρδη του 2025.

Η διαδικασία εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, με την τράπεζα να έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και να αναμένει τις υπόλοιπες εγκρίσεις. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του έτους, με στόχο ενσωμάτωσης στα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2025.

Στο τρίτο τρίμηνο λανσαρίστηκε η ψηφιακή υπηρεσία Snappi, με περίπου 30.000 χρήστες μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας.

Δήλωση διοίκησης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε τα εξής :

«Η Πειραιώς κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αποτελεσμάτων. Συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή», σημειώνει ο CEO.

«Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα 6,09 ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα 37 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025 νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας.

Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: 64 δισ. ευρώ καταθέσεις, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση, και 14 δισ. ευρώ επενδυτικά κεφάλαια, για τα οποία έχουμε ήδη υπερβεί τον επικαιροποιημένο ετήσιο στόχο επιπέδου άνω των 13,5 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν σταθερά σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες είναι σε τροχιά επίτευξης του στόχου για το σύνολο του έτους. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,3%, ενώ ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών παρέμεινε στο 0,8%. Τα λειτουργικά κόστη και το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο είχαμε μια έκτακτη επιβάρυνση, σχετική με τη δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η δανειοδοτική μας δραστηριότητα παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα ενεργειακής μετάβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση για πρώτη φορά μετά από μια δεκαπενταετία, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευσή μας σε καινοτόμα προϊόντα. Το προϊόν μας «Σπίτι 25» συγκέντρωσε περισσότερες από 930 αιτήσεις σε λίγους μήνες.

Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Τον Οκτώβριο, εκκινήσαμε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο ενδιάμεσης διανομής προς τους μετόχους για το 2025.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε επίπεδο υψηλότερο από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων αυξήθηκε στο 20,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 50% από τα κέρδη του έτους και απορροφώντας την ισχυρή δανειακή επέκταση.

Κοιτώντας μπροστά, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων από θέση ισχύος. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζονται στον δείκτη προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 25%. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση του ισολογισμού και την αντιστάθμιση κινδύνου υποστηρίζει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας.

Προχωράμε στρατηγικά με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Έχουμε λάβει έγκριση από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και εργαζόμαστε για τις υπόλοιπες απαραίτητες εγκρίσεις. Με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής, σχεδιάζουμε να ενοποιήσουμε την Εθνική Ασφαλιστική στα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2025 και να παρουσιάσουμε ένα ανανεωμένο επιχειρηματικό σχέδιο με διευρυμένες δυνατότητες στο πεδίο των προμηθειών και της ασφάλισης.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η neobank Snappi, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά κατά το τρίτο τρίμηνο, με ικανοποιητική αρχική προσέλκυση πελατολογίου 30.000 χρηστών μέσω της εφαρμογής, σε λιγότερο από ένα μήνα. Η Snappi αποτελεί πρόταση αξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών με τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοβουλίες ESG, λανσάροντας νέες συνεργασίες fintech και πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα που στηρίζουν την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την αξία για τον πελάτη.

Το 2025, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, κυρίως λόγω των επενδύσεων, της καταναλωτικής δαπάνης και της στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η δημοσιονομική εικόνα συνεχίζει να ενισχύεται, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, οδηγώντας σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του δημόσιου χρέους και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες.

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας συνολικά, και η Πειραιώς ειδικότερα, παρουσιάζουν ισχυρή κερδοφορία, βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα. Ως εκ τούτου, η Πειραιώς βρίσκεται σε καλή θέση για να λειτουργήσει ως βασικός παράγοντας για την οικονομική ανθεκτικότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η πρόσφατη αναβάθμισή μας από τον οίκο Fitch σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας ήταν ένα από τα βασικά επιτεύγματα του τρέχοντος έτους.

Εισερχόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 με στόχο να κλείσουμε δυναμικά το έτος, αναβαθμίζοντας τον στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης σε άνω των 3,5 δισ. ευρώ από άνω των 3,0 δισ. ευρώ και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε 15% από 14% προηγουμένως».