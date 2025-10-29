Η πρώτη εταιρεία που η αξία της έφτασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η άνευ προηγουμένου ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκτοξεύσει την Nvidia σε πρωτοφανή επίπεδα: έγινε η πρώτη εταιρεία που η χρηματιστηριακή αξία της ξεπερνά τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και αν «έμπαινε» στον πίνακα της Παγκόσμιας Τράπεζας με τα ΑΕΠ των χωρών, θα ήταν η τρίτη πλουσιότερη δύναμη πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Οι δύο υπερδυνάμεις έπαιξαν κατά κάποιο τρόπο ρόλο στο νέο ορόσημο που πέτυχε την Τετάρτη η Nvidia, όταν η αξία της μετοχής της κατέγραψε άνοδο 3% μετά το άνοιγμα της Wall Street. Ώθηση που έδωσαν και οι ελπίδες ότι για συνομιλίες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ- στην αυριανή συνάντησή τους- που θα ανοίξουν την κινεζική αγορά στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Αξία που ξεπερνά το ΑΕΠ Γερμανίας, Ιαπωνίας, Ινδίας

Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia ξεπερνά το ΑΕΠ της Γερμανίας για το 2024 (4,6 τρισ.), της Ιαπωνίας (4 τρισ.), της Ινδίας (3,9 τρισ.), της Βρετανίας (3,6 τρισ.) και της Γαλλίας (3,1 τρισ.). Μόνο οι ΗΠΑ (29,1 τρισ.) και η Κίνα (18,7 τρισ.) έχουν ΑΕΠ που ξεπερνά τη χρηματιστηριακή αξία του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ό,τι αφορά στις εταιρείες, είναι μπροστά από τη Microsoft (4 τρισ.) την Apple (3,9 τρισ.)- που ξεπέρασε για πρώτη φορά την Τρίτη τα 4 τρισ. προτού υποχωρήσει η μετοχή της- την Alphabet (3,2 τρισ.), την Amazon (2,4 τρισ.) και τη Meta (1,8 τρισ.).

Αύξηση 44.000% σε μια δεκαετία

Το ορόσημο των 5 τρισεκατομμυρίων ήρθε μόλις τρεις μήνες αφότου η αξία του κολοσσού ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια. Νωρίτερα, η εταιρεία χρειάστηκε περίπου 13 μήνες προκειμένου η αξία της να αυξηθεί από τα 3 στα 4 τρισεκατομμύρια. Τα καθαρά κέρδη της το πιο πρόσφατο τρίμηνο ανήλθαν σε σχεδόν 26 δισεκατομμύρια.

Από τις αρχές του 2025, η μετοχή της Nvidia έχει εκτοξευθεί κατά περίπου 50% και είναι επί χρόνια κοντά ή στην κορυφή εκείνων με τις καλύτερες επιδόσεις του S&P 500, καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη ραγδαία άνοδο της εταιρείας. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι την τελευταία δεκαετία η μετοχή της έχει καταγράψει άνοδο που ξεπερνά το 44.000%.

Το όραμα και οι επενδύσεις της Nvidia

Μία ημέρα πριν το νέο ρεκόρ, την Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ- που κατέχει το 3% και είναι ο όγδοος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο- παρουσίασε το όραμα για το μέλλον του κολοσσού, στο οποίο τα τσιπ της εταιρείας θα τοποθετούνται στα πάντα, από πύργους κινητής τηλεφωνίας έως ρομποτικά εργοστάσια και αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia είναι απαραίτητα για τροφοδοσία κέντρων δεδομένων και η εταιρεία έχει κεντρικό ρόλο στην άνθιση της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο επειδή αυτά τα τσιπ αποφέρουν τεράστια κέρδη, αλλά και λόγω των επενδύσεων που κάνει σε άλλους σημαντικούς «παίκτες» του τομέα.

Πρόσφατα ανακοίνωσε σημαντική συνεργασία με την OpenAI, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία πίσω από το ChatGPT θα αγοράσει τσιπ αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αντάλλαγμα επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, η Nvidia έχει ανακοινώσει επένδυση 5 δισεκατομμυρίων στην Intel.

