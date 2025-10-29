Πάνω από το ΑΕΠ της Γερμανίας και της Γαλλίας η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia.

Η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία που η χρηματιστηριακή αξία της ξεπέρασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, μία ακόμα απόδειξη του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.

Η τιμή της μετοχής του κολοσσού κατασκευής τσιπ κατέγραψε αύξηση κατά 5,45% λίγο μετά το άνοιγμα της Wall Street, φτάνοντας σε 211,99 δολάρια. Έτσι, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Nvidia ξεπέρασε τα 5,1 τρισεκατομμύρια, ποσό μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Γερμανίας και της Γαλλίας. Επίσης, ξεπερνά την αθροιστική αξία των Tesla, Meta και Netflix.

Από τις αρχές του 2025, η μετοχή της Nvidia έχει εκτοξευθεί κατά σχεδόν 60%. Την Τρίτη η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποκτά το 2,9% της Nokia έναντι 1 δισ. δολαρίων. Στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια για να επιτρέψει στην OpenAI, τον δημιουργό του ChatGPT, να κατασκευάσει τα κέντρα δεδομένων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP