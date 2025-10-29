Tο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν αποτελεί απλώς ένα νομικό έγκλημα, αλλά ένα πολυσύνθετο φαινόμενο.

Η 29η Οκτωβρίου, καθιερωμένη ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, υπενθυμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές επιπτώσεις.

Όπως υπογραμμίζει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν αποτελεί απλώς ένα νομικό έγκλημα, αλλά ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που ενισχύει τη διαφθορά, υπονομεύει τη χρηστή διοίκηση και διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα, στερεί πολύτιμους πόρους από τα δημόσια ταμεία, αποσταθεροποιεί τις αγορές, νοθεύει τις επενδύσεις και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό των πραγματικών δραστών.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας του φαινομένου σε διεθνές επίπεδο είναι το γεγονός ότι η Interpol το 2024 αναγνώρισε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ως τη δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή εγκληματικότητας, μετά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Η Αρχή, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο μέσω της άμεσης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, πλήττοντας καίρια τα εγκληματικά δίκτυα. Παράλληλα, προβαίνει σε ανάλυση και ανταλλαγή μεγάλου όγκου χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε συνεργασία με τα υπόχρεα πρόσωπα, τις διωκτικές, εποπτικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ παράγει στρατηγικές αναλύσεις υψηλής ποιότητας για την πρόληψη και ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα όπως το ξέπλυμα μέσω διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, η καταχρηστική εκμετάλλευση εταιρειών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, καθώς και η κατάχρηση του προγράμματος «Golden Visa».

Ο κ. Βουρλιώτης τονίζει ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή του φαινομένου. Η Αρχή συμμετέχει ενεργά σε διεθνή δίκτυα όπως το FIU.net, το Egmont Group, η Πλατφόρμα FIUs της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ομάδες εργασίας της FATF, ενώ έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με ομόλογες αρχές και υπηρεσίες του εξωτερικού. Μέσω αυτής της συνεργασίας ενισχύεται η δυνατότητα εντοπισμού διασυνοριακών ροών παράνομων κεφαλαίων και διευκολύνεται η ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, σημειώνει ο Πρόεδρος της Αρχής, υπενθυμίζει ότι το έγκλημα αυτό δεν γνωρίζει σύνορα. Κάθε πράξη συνεργασίας και κάθε ανταλλαγή πληροφορίας ενισχύει το διεθνές πλέγμα ασφάλειας και δικαιοσύνης, προστατεύοντας τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας.

Κλείνοντας, ο κ. Βουρλιώτης επισημαίνει πως η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από το ζήτημα είναι καθοριστικής σημασίας. Η κατανόηση των επιπτώσεων του ξεπλύματος από τους πολίτες ενισχύει την πρόληψη, ενδυναμώνει τη συλλογική αντίδραση και συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και διαφανούς κοινωνίας.