Η προφορική δοκιμασία της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων αποτελεί το τελευταίο και πιο απαιτητικό στάδιο του διαγωνισμού, όπου αξιολογούνται όχι μόνο οι γνώσεις, αλλά και η ικανότητα ανάλυσης, κρίσης και επικοινωνίας των υποψηφίων. Με συστηματική προετοιμασία, στοχευμένη εξάσκηση και ψυχραιμία, η επιτυχία βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά!

Στο παρόν παρατίθενται ερωτήσεις όπως ακριβώς τέθηκαν κατά την προφορική δοκιμασία της Γ’ Σειράς ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων, με στόχο να προσφέρουν στους υποψηφίους μια ρεαλιστική εικόνα της εξέτασης.

Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές από τα βασικά νομοθετήματα που περιλαμβάνονται στην ύλη της προφορικής αξιολόγησης, ήτοι τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, το Σύνταγμα καθώς και τους Κώδικες Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας.

Μέσα από τη μελέτη των ερωτήσεων αυτών, οι υποψήφιοι μπορούν να εξοικειωθούν με τη μορφή, τη λογική και τη δυσκολία των θεμάτων, αναπτύσσοντας την κριτική τους ικανότητα και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους ενόψει της τελικής δοκιμασίας.

Ας ξεκινήσουμε:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:

1. Πόσα χρόνια πρέπει να έχει προϋπηρεσία ένας δικαστικός υπάλληλος για να λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης;

Πρέπει να έχει συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται η δοκιμαστική και να μην έχει υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας του.

2. Πώς γίνεται η αποδοχή του νεοδιόριστου δικαστικού υπαλλήλου;

Η αποδοχή του νεοδιόριστου δικαστικού υπαλλήλου δηλώνεται με την ορκωμοσία.

3. Ποια τα κωλύματα διορισμού του δικαστικού υπαλλήλου;

Κωλύματα διορισμού του δικαστικού υπαλλήλου είναι η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, η ποινική καταδίκη για συγκεκριμένα εγκλήματα, η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, τα προβλήματα υγείας που εμποδίζουν την άσκηση καθηκόντων, η δικαστική συμπαράσταση και όσοι απολύθηκαν από θέσεις δημοσίου ή ΟΤΑ.

4. Πώς καταρτίζεται η υπαλληλική σχέση;

Η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται με τον διορισμό και την αποδοχή του.

5. Πόσες ημέρες δικαστικών διακοπών δικαιούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι;

Ο δικαστικός υπάλληλος έχει κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών δικαίωμα απουσίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

6. Μπορεί ο δικαστικός υπάλληλος να πολιτευτεί;

Η συμμετοχή των υπαλλήλων στην πολιτική ζωή της χώρας επιτρέπεται.

7. Πόσες ημέρες δικαιούται δικαστικός υπάλληλος που παντρεύεται;

Στον δικαστικό υπάλληλο χορηγείται άδεια με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών όταν συνάπτει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.

8. Αν κάποιος δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό;

Μπορεί να συμμετάσχει αλλά δεν διορίζεται αν δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

9. Από ποιες αρχές διέπεται η πρόσληψη και η υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων;

Από τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

10. Όταν με το καλό διοριστείτε και τοποθετηθείτε σε δικαστήριο, μπορείτε να συμμετάσχετε σε πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε από δικαστικούς υπαλλήλους και να μοιράζετε στο γραφείο σας πολιτικά φυλλάδια σε δικηγόρους;

Οι δικαστικοί υπάλληλοι μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χώρας, ωστόσο, δεν εκδηλώνουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητά τους.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ:

11. Πώς ορίζονται και πώς κατανέμονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων;

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων καθορίζεται με νόμο. Η κατανομή τους στα δικαστήρια γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

12. Ποιος είναι ο νόμος του ΚΟΔΚΔΛ;

Ο νόμος 4938/2022.

13. Τι κάνει ο εισαγγελέας στο δικαστικό συμβούλιο;

Ο εισαγγελέας στα δικαστικά συμβούλια υποβάλει προτάσεις.

14. Ποιος διευθύνει την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών;

Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών διευθύνεται από τον εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, η οποία συνέρχεται αυτοδικαίως για τον σκοπό αυτό ανά δύο έτη, την 11η πρωινή ώρα του τρίτου Σαββάτου του μηνός Σεπτεμβρίου.

15. Ποιος διευθύνει το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά;

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά διευθύνεται από Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης το οποίο αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο και δύο εφέτες ως μέλη.

16. Ένα τριμελές πλημμελειοδικείο από πόσους δικαστές απαρτίζεται πάνω στην έδρα;

Το τριμελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από πρόεδρο πρωτοδικών ή τον πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας που τον αναπληρώνει και δύο πρωτοδίκες, από τους οποίους ο ένας δύναται να ανήκει στην ειδική επετηρίδα. Στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Συνεπώς, από τέσσερις δικαστές απαρτίζεται η έδρα του τριμελούς πλημμελειοδικείου.

17. Ποιοι οι βαθμοί ιεραρχίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών;

Πρόεδρος, εισαγγελέας πρωτοδικών, πρωτοδίκης, αντιεισαγγελέας πρωτοδικών, πρωτοδίκης ειδικής επετηρίδας, πάρεδρος πρωτοδικείου, πάρεδρος εισαγγελίας.

18. Αν υπάρχει πρόβλημα στο Εφετείο Κέρκυρας από που θα γίνει η αναπλήρωση εφέτη;

Η αναπλήρωση εφέτη θα γίνει από το Εφετείο Αθηνών.

19. Αν υπάρχει πρόβλημα στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου από που θα γίνει η αναπλήρωση εφέτη;

Η αναπλήρωση εφέτη θα γίνει από το Εφετείο Πειραιώς.

20. Ποιο είναι το ανώτατο δικαστήριο για την εκδίκαση διοικητικών διαφορών;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

21. Ποιον διορίζει Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει ως Πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη βουλή, δηλαδή 151 βουλευτές.

22. Ποιος υπογράφει το Σύνταγμα;

Ο Πρόεδρος της Βουλής.

23. Ποιο είναι το πολίτευμα της Ελλάδας;

Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

24. Μπορεί με κάποιο τρόπο να αλλάξει το πολίτευμα;

Όχι, καθώς οι διατάξεις που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

25. Πόση είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση κατά το Σύνταγμα;

Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

26. Έχει βαρύτητα το προεδρικό διάταγμα ή ο νόμος;

Τα προεδρικά διατάγματα εκδίδονται μόνο για να εφαρμόσουν νόμους, ενώ ο νόμος υπερέχει όλων των κανονιστικών πράξεων και κατά συνέπεια και των προεδρικών διαταγμάτων.

27. Ο παράνομος μετανάστης ανήκει στο λαό;

Σύμφωνα με τη συνταγματική θεωρία, λαός είναι το σύνολο των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στις διαδικασίες της λαϊκής κυριαρχίας όπως εκλογές, δημοψηφίσματα κ.λπ. Οπότε, άτομα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια όπως ο παράνομος μετανάστης δεν θεωρείται μέρος του «λαού» αφού δεν διαθέτει πολιτικά δικαιώματα όπως δικαίωμα ψήφου.

28. Αλλοδαπός πολίτης μπορεί να συμμετέχει στην ελληνική παιδεία;

Οι αλλοδαποί μαθητές και φοιτητές (είτε πολίτες ΕΕ είτε τρίτων χωρών) μπορούν να φοιτούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια. Το κράτος οφείλει να τους παρέχει ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, σεβόμενο τη γλώσσα και τη θρησκεία τους. Η συμμετοχή αλλοδαπών στην ελληνική παιδεία εδράζεται στο άρθρο 16 και στο άρθρο 5 του Συντάγματος.

29. Αναφέρει το Σύνταγμα κάτι για το κείμενο της Αγίας Γραφής, και αν ναι, τι;

Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία μετάφραση ή αλλοίωση του ιερού κειμένου χωρίς την έγκριση των δύο Εκκλησιών: της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη (Οικουμενικό Πατριαρχείο).

30. Τι σημαίνει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι;

Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι σημαίνει το δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

31. Τι δικάζουν τα πολιτικά δικαστήρια;

Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν α) οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, αν ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και γ) οι διοικητικές διαφορές που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.

32. Πώς λέγεται αυτός που ασκεί την αγωγή;

Αυτός που ασκεί την αγωγή λέγεται ενάγων και αυτός κατά του οποίου ασκείται η αγωγή λέγεται εναγόμενος.

33. Τι σημαίνει η αρχή της δημοσιότητας;

Οι συνεδριάσεις όλων των πολιτικών δικαστηρίων γίνονται δημόσια (ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να τις παρακολουθήσει) ενώ η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης γίνεται μυστικά (το δικαστήριο αποφασίζει κεκλεισμένων των θυρών δηλαδή χωρίς κοινό).

34. Ποιοι είναι οι διάδικοι στην πολιτική δίκη;

Όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να είναι σωματεία, καθώς και εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να είναι διάδικοι.

35. Μπορεί αλλοδαπός να δικαστεί στα πολιτικά δικαστήρια;

Στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου.

36. Ποιος ασκεί έφεση σε πολιτικό δικαστήριο και που την καταθέτει;

Το ένδικο μέσο της έφεσης ασκείται από τον διάδικο που ηττήθηκε (μερικώς ή ολικώς) στην πρωτόδικη απόφαση και κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

37. Ποιος διευθύνει τη διάσκεψη;

Τη διάσκεψη τη διευθύνει ο πρόεδρος και την εισήγηση κάνει ο δικαστής που ο πρόεδρος όρισε εισηγητή.

38. Ποιοι υπογράφουν τα πρακτικά;

Τα πρακτικά υπογράφονται από το δικαστή που διευθύνει τη Συζήτηση και από το γραμματέα.

39. Πότε αρχίζει η συζήτηση στο ακροατήριο της πολιτικής δίκης;

Αρχίζει μετά την εκφώνηση των ονομάτων των διαδίκων και τη δήλωση των παραστάσεών τους.

40. Πώς ασκείται η αγωγή;

Ασκείται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και με επίδοση αντιγράφου της στον εναγόμενο.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

41. Τι είναι το βούλευμα;

Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου ονομάζεται βούλευμα.

42. Πόσων ειδών ποινικά δικαστήρια έχουμε;

Τα μονομελή και τριμελή πλημμελειοδικεία, τα μονομελή και τριμελή εφετεία, τα μονομελή και τριμελή δικαστήρια ανηλίκων, τα μονομελή και τριμελή εφετεία ανηλίκων, το μικτό ορκωτό δικαστήριο, το μικτό ορκωτό εφετείο και τον Άρειο Πάγο.

43. Ποιος ασκεί την ποινική δίωξη; Υπάρχει άλλος τρόπος για να ασκηθεί ποινική δίωξη;

Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη μήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών ή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής.

44. Πού λειτουργούν ιδιαίτερα ποινικά τμήματα;

Στα εφετεία και πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

45. Τι ξέρετε για την ανάκληση της έγκλησης;

Ο εγκαλών μπορεί είτε ο ίδιος είτε με ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την έγκληση. Η ανάκληση μπορεί να γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευτεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι απαράδεκτη.

46. Σε μια ποινική δίκη τι κάνει ο γραμματέας;

Συντάσσει τα πρακτικά με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση.

47. Τι γνωρίζετε για τη μαρτυρία συγκατηγορουμένου;

Η μαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου, αν δεν υπάρχει και άλλο, ρητά κατανομαζόμενο, στην απόφαση, αποδεικτικό μέσο.

48. Ποιοι είναι οι διάδικοι στην ποινική δίκη;

Διάδικοι στην ποινική δίκη είναι ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος και αυτός που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας.

49. Ποιοι παίρνουν τον λόγο μετά την απολογία του κατηγορουμένου;

Όταν τελειώσει η αποδεικτική διαδικασία με την απολογία του κατηγορουμένου, ο διευθύνων τη συζήτηση δίνει τον λόγο στον εισαγγελέα, έπειτα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας και τέλος δίνει τον λόγο στον κατηγορούμενο.

50. Ποια είναι τα ονόματα των ποινικών αποφάσεων;

Διάταξη, βούλευμα και απόφαση.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

51. Τι είναι ο αντίκλητος;

Είναι το πρόσωπο που διορίζεται από τον ιδιώτη ο οποίος δεν έχει την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα του δικαστηρίου.

52. Τι νοείται ως κατοικία;

Ως κατοικία νοείται η οικία, το διαμέρισμα και γενικότερα ο στεγασμένος χώρος που προορίζεται για διημέρευση και διανυκτέρευση.

53. Πώς γίνεται η επίδοση σε ασθενή νοσοκομείου;

Με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στο διευθυντή του νοσοκομείου, εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση του νοσοκομείου, η οποία και μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επικοινωνία μαζί τους δεν είναι δυνατή.

54. Ποια είναι τα ένδικα μέσα στη διοικητική δίκη;

Τα ένδικα μέσα, τα οποία ασκούνται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι η ανακοπή ερημοδικίας, η έφεση, η αίτηση αναθεώρησης, η τριτανακοπή και η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας..

55. Σε ποιον γίνονται οι επιδόσεις προς το Δημόσιο;

Στον Υπουργό Οικονομικών.

56. Η σύζυγος του ατόμου στο οποίο απευθύνεται η επίδοση, δεν έχει δάχτυλα να υπογράψει, τι γίνεται τότε;

Στην περίπτωση αυτή που η σύζυγος του προσώπου στο οποίο απευθύνεται η επίδοση είναι παρούσα αλλά δεν έχει δάχτυλα και δεν μπορεί να υπογράψει την έκθεση επίδοσης, τότε η επίδοση μπορεί να γίνει με θυροκόλληση.

57. Αν κάποιος είναι έξω από μπαρ μπορώ να του επιδώσω έγγραφο και αν ναι, μέχρι ποια ώρα;

Ναι, επιτρέπεται να του επιδώσω το έγγραφο ακόμη κι έξω από μπαρ, αλλά αν είναι μετά τις 7 το απόγευμα, χρειάζεται ρητή συναίνεσή του, η οποία πρέπει να αναγραφεί στην έκθεση επίδοσης, χωρίς αυτήν, η επίδοση είναι άκυρη.

58. Αν κάποιος κάθεται στο προαύλιο της εκκλησίας, πίνει καφέ και κάνει τσιγάρο, μπορώ να του επιδώσω έγγραφο;

Αν κάποιος βρίσκεται μέσα στο ναό ή στον χώρο λατρείας την ώρα της λειτουργίας ή προσευχής, η επίδοση είναι απαγορευμένη και απολύτως άκυρη, ακόμη και αν υπάρχει συναίνεση. Αν όμως βρίσκεται εκτός του χώρου λατρείας πχ στον προαύλιο χώρο, και δεν τελείται θρησκευτική πράξη, τότε δεν συντρέχει λόγος ακυρότητας, η επίδοση είναι έγκυρη.

59. Επιτρέπεται η επίδοση σε κατάστημα δικαστηρίου;

Η επίδοση σε κατάστημα δικαστηρίου επιτρέπεται όταν το έγγραφο αφορά υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του συγκεκριμένου δικαστηρίου. Εξαίρεση, αφορά η επίδοση μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη συνεδρίαση.

60. Αν κατά τη συνεδρίαση της διοικητικής δίκης τελεστεί αξιόποινη πράξη, τι ακολουθεί;

Αν κατά τη συνεδρίαση ή κατά τη διενέργεια διαδικαστικής πράξης τελεστεί αξιόποινη πράξη, τούτο βεβαιώνεται στο σχετικό πρακτικό και διατάσσεται η σύλληψη του υπαιτίου, ο οποίος, αν πρόκειται για κακούργημα ή πλημμέλημα, παραπέμπεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προς τον οποίο αποστέλλεται και απόσπασμα του πρακτικού. Αν πρόκειται για πταίσμα, η σύλληψη γίνεται μόνο για να βεβαιωθεί η ταυτότητα του υπαιτίου ή για να εισαχθεί αυτός σε δίκη.