Σύμφωνα με νέα έρευνα της Morningstar, οι επενδυτές σε αμοιβαία κεφάλαια και ETFs στις Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν κατά μέσο όρο το 15% των πιθανών αποδόσεών τους την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας της ίδιας της επενδυτικής τους συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο έως τον Δεκέμβριο του 2024, η μέση ετήσια απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων και των ETFs ανήλθε σε 8,2%, ενώ οι επενδυτές αποκόμισαν ή αλλιώς «χάσμα αποδόσεων επενδυτή», δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στην απόδοση που εμφανίζει ένα επενδυτικό ταμείο και στην πραγματική απόδοση που έχει ένας επενδυτής, με βάση τις κινήσεις του μέσα στον χρόνο.

Η επίσημη απόδοση ενός fund υπολογίζεται θεωρώντας ότι ο επενδυτής έβαλε τα χρήματα του στην αρχή και τα κράτησε εκεί χωρίς να πειράξει τίποτα, επανεπενδύοντας όλα τα μερίσματα. Όμως, στην πράξη, οι περισσότεροι αγοράζουν και πουλάνε μετοχές ή μερίδια ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, πολλές φορές σε λάθος στιγμή. Έτσι δημιουργείται το χάσμα.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι πιο ευμετάβλητες επενδύσεις είναι και οι πιο δύσκολες στη διαχείριση για τον μέσο επενδυτή. Τα δεδομένα δείχνουν πως τα αμοιβαία κεφάλαια και τα ETF με χαμηλότερη μεταβλητότητα παρουσίασαν κενό αποδόσεων μόλις 0,4%, ενώ τα πιο ριψοκίνδυνα κεφάλαια εμφάνισαν κενό 2%.

Όσο πιο νευρική είναι η απόδοση ενός κεφαλαίου, τόσο πιο πιθανό είναι ο επενδυτής να πανικοβληθεί και να πουλήσει σε λάθος στιγμή.

Από την άλλη, οι επενδυτές που ακολουθούν μακροπρόθεσμη στρατηγική – χωρίς συχνές κινήσεις και συναισθηματικές αποφάσεις – έχουν σημαντικά μικρότερο επενδυτικό κενό. Οι allocation funds, όπως τα target-date funds που συνήθως τηρούνται σε συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, κατέγραψαν το μικρότερο «χάσμα αποδόσεων επενδυτή», όλων, μόλις 0,1%.