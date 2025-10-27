Κλειστές θα παραμείνουν αύριο τρίτη - ανήμερα της εθνικής επετείου του ΟΧI - οι τράπεζες σε όλη την χώρα.

Η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος πέφτει ημέρα Τρίτη αποτελεί - σύμφωνα με τον νόμο - υποχρεωτική αργία.

Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες. Στο πλαίσιο αυτό κλειστά παραμένουν κάθε χρόνο εμπορικά καταστήματα - και σούπερ μάρκετ - δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και οι τράπεζες.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες.

Οι τραπεζικές εργασίες, όπως οι καταθέσεις και οι αναλήψεις, μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω των αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ), εφόσον η λειτουργία τους δεν έχει ανασταλεί.