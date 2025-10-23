Ο αντίκτυπος στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από την αντίδραση της Ινδίας και το εάν η Ρωσία βρει εναλλακτικούς αγοραστές.

Άνοδο 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, Πέμπτη, στον απόηχο των αμερικανικών κυρώσεων στους ρωσικούς ομίλους Rosneft και Lukoil, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού μπρεντ σημείωσαν άνοδο 2,98 δολαρίων, ή 4,8%, φτάνοντας στα 65,57 δολάρια το βαρέλι στις 15:11 ώρα Ελλάδας. Τα futures του αμερικανικού αργού (WTI) κατέγραψαν άνοδο 3,01 δολαρίων, ή 5,2%, φτάνοντας στα 61,51 δολάρια.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ σημαίνουν πως διυλιστήρια στην Κίνα και την Ινδία- βασικοί αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου- θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές, προκειμένου να αποφύγουν τον αποκλεισμό από το τραπεζικό σύστημα της Δύσης, αναφέρει ο Όλε Χάνσεν, αναλυτής της Saxo Bank.

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσει η Ινδία και το εάν η Ρωσία θα βρει εναλλακτικούς αγοραστές, εκτιμά ο Τζοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής της UBS.

Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού. Οι εταιρείες διύλισης στην Ινδία πιθανόν να μειώσουν σημαντικά τις εισαγωγές από τη Ρωσία λόγω των νέων κυρώσεων, ανέφεραν πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η Reliance Industries, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού στην Ινδία, σχεδιάζει να μειώσει ή να παύσει εντελώς τέτοιες εισαγωγές, δήλωσαν οι ίδιες πηγές. Ωστόσο, στην αγορά υπάρχει σκεπτικισμός αναφορικά με το εάν οι αμερικανικές κυρώσεις θα οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή στην προσφορά και τη ζήτηση.

«Έως τώρα, σχεδόν όλες οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας έχουν κατά βάση αποτύχει να πλήξουν τους όγκους που παράγει ή τα πετρελαϊκά έσοδα», δήλωσε ο Κλαούντιο Γκαλιμπέρτι, αναλυτής της Rystad Energy.

