Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε στις 2.035,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,73%, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.038,1 μονάδες (+0,94%). Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 204,86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 36,7 εκατ. ευρώ προήλθαν από 25 προσυμφωνημένες συναλλαγές. Συνολικά, 85 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 44 με πτώση και 74 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,02% στις 2.350,46 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) κατά 0,79% στις 5.139,54 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) κατά 0,07%.

Η άνοδος των τελευταίων ημερών ξεκίνησε από τα μέσα της συνεδρίασης της Παρασκευής, όταν ο Γενικός Δείκτης είχε φτάσει στις 1.948 μονάδες, καλύπτοντας έκτοτε έδαφος άνω των 85 μονάδων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε μετοχές εκτός τραπεζικού κλάδου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με διαφορετική πορεία από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου οι δείκτες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Μιλάνο κινήθηκαν πτωτικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Wall Street ξεκίνησε με μεικτές τάσεις. Σε διεθνές επίπεδο, η επενδυτική δραστηριότητα επηρεάστηκε από τα αποτελέσματα εταιρειών όπως η Netflix (-7,7%) και η L’Oreal (+6,6%), καθώς και από την αναβολή της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Στο ταμπλό, η ΕΥΔΑΠ κατέγραψε άνοδο 4,04% στα 6,70 ευρώ. Η Metlen έκλεισε στα 44,04 ευρώ με άνοδο 2,8%, μετά την τιμή-στόχο 52 ευρώ από τη Citi και την ανακοίνωση δεκαετούς συμφωνίας με την Engi. Η Cenergy ενισχύθηκε κατά 2,6% στα 13,44 ευρώ.

Στις τράπεζες, η Alpha Bank έκλεισε στα 3,52 ευρώ με άνοδο 1,76%, η Πειραιώς στα 7,14 ευρώ με 0,68%, η Εθνική Τράπεζα στα 13,66 ευρώ με 0,96% και η Eurobank στα 3,46 ευρώ με 1,08%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης ο ΟΤΕ (15,81 ευρώ, +2%), η ΑΚΤΩΡ (8,48 ευρώ, +1,92%), ο ΟΠΑΠ (18,42 ευρώ, +1,54%) και η Jumbo (27,60 ευρώ, +1,02%). Η Coca-Cola υποχώρησε κατά 3,03% στα 39,62 ευρώ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατά 1,47% και ο Σαράντης κατά 1,07%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot υποχώρησε 0,18% στα 1,08 ευρώ και η ΑΒΑΞ 0,21% στα 2,41 ευρώ. Η ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 3,12 ευρώ με άνοδο 4,5%, η Performance στα 7,13 ευρώ με 4,09% και η Δομική Κρήτης στα 2,24 ευρώ με 6,67%.