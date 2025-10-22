Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να σχεδιάσει το μέλλον της και όχι απλώς να το υποστεί, τόνισε ο Πιερρακάκης.

Την πρόθεση της κυβέρνησης να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) σε κάθε τομέα της δημόσιας διοίκησης και της οικονομίας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future powered by AI», που διεξάγεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη «την κυρίαρχη τεχνολογία της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης», τονίζοντας ότι το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να σχεδιάσει το μέλλον της και όχι απλώς να το υποστεί. «Το επόμενο βήμα στην ψηφιακή μας στρατηγική είναι να ενσωματώσουμε το AI σε κάθε πτυχή της οικονομίας και του κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός σημείωσε πως η ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι άνευ προηγουμένου, επισημαίνοντας ότι πλέον οι μεταβολές δεν μετρώνται σε δεκαετίες, αλλά σε μήνες ή και εβδομάδες. «Η εκθετική αυτή καμπύλη είναι δύσκολο να μεταβολιστεί από τους θεσμούς και τα πολιτικά συστήματα, όμως πρέπει να το κάνουμε αν θέλουμε να μείνουμε μπροστά», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη μέχρι σήμερα πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπενθύμισε πως «το κράτος, τα προηγούμενα χρόνια, έτρεξε γρηγορότερα από μεγάλο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα στα ψηφιακά», σημειώνοντας ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2019 με τη δημιουργία του gov.gr και τη διασύνδεση των μητρώων αποτέλεσε τη βάση για τη σημερινή μετάβαση στην εποχή του AI.

«Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, τις βάσεις δεδομένων και τις συνθήκες διαλειτουργικότητας που επιτρέπουν στο κράτος να περάσει στο επόμενο στάδιο - την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε. Όπως εξήγησε, το επόμενο βήμα είναι η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών με συστήματα μηχανικής μάθησης και «έξυπνους» ψηφιακούς βοηθούς, ώστε να γίνει πιο αποδοτική η λειτουργία του Δημοσίου και πιο φιλική προς τον πολίτη.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πετύχει δημοσιονομική ισορροπία, αύξηση των επενδύσεων και μείωση του χρέους, αλλά χρειάζεται να επιταχύνει τον ρυθμό ανάπτυξης για να επιτύχει την πλήρη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, αλλά η παραγωγικότητα και οι επενδύσεις πρέπει να αυξηθούν περισσότερο», είπε, σημειώνοντας ότι «είμαστε στη σωστή διαδρομή, αλλά χρειάζεται συνέπεια και ταχύτητα».

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως το δημογραφικό και η κλιματική κρίση, τονίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπισή τους. «Το πώς θα ενσωματώσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση σε κάθε πτυχή της οικονομίας και του κράτους είναι το στοίχημα του μέλλοντος. Δεν είναι απλώς ένα βήμα που πρέπει να κάνουμε - είναι ένα βήμα που θα κάνουμε», κατέληξε.