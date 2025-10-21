Σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί το North Evia Pass 2025 μέσω του vouchers.gov.gr για να εκκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων, όλες οι λεπτομέρειες.

«Κλείδωσε» η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για τους φετινούς δικαιούχους τους North Evia Pass που εξασφαλίζει την απόκτηση ενός voucher αξίας 150 ευρώ για διακοπές στη Βόρεια Εύβοια. Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.Οι περιοχές εφαρμογής περιλαμβάνουν τους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι αιτήσεις θα εκκινήσουν την προσεχή Παρασκευή 24 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 29η Οκτωβρίου.Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εχουν υποβάλει δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024. Επιπλέον, ωφελούμενοι θεωρούνται:

Ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με σύμφωνο συμβίωσης του δικαιούχου

Τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Βήμα βήμα η διαδικασία για το North Evia Pass 2025

Η διαδικασία της αίτησης είναι και ψηφιακή μέσω gov.gr και περιλαμβάνει είσοδο με κωδικούς TAXISnet, συμπλήρωση στοιχείων (τηλέφωνο, e-mail, προορισμός, φάση συμμετοχής), υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και, τέλος, επιλογή τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την έκδοση της κάρτας. Εναλλακτικά, η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.

Ποιοι εξαιρούνται από τη διαδικασία απόκτησης του North Evia Pass 2025

Δεν μπορούν να συμμετέχουν:

Ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024–2025 ή 2025–2026

Άτομα που έχουν ήδη λάβει άλλη συναφή ενίσχυση για την ίδια χρονική περίοδο

Κάτοικοι της Εύβοιας με κύρια κατοικία στο νησί

North Evia Pass 2025: Τι καλύπτει το voucher των 150 ευρώ

Το χρηματικό ποσό μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο και μόνο για την πραγματοποίηση συναλλαγών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού (διαμονή, εστίαση) και των τοπικών μεταφορών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν εκ των δύο ως άνω προορισμών και για μία ή περισσότερες φάσεις, ωστόσο μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι, κατόπιν κλήρωσης, μόνο για έναν προορισμό σε μια φάση του προγράμματος που επέλεξαν.

Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: (α) Νοέμβριος 2025 και (β) Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος 2026. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2027.