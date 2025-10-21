Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας αποδίδεται κυρίως σε στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα του φορολογικού πλαισίου.

Η Ελλάδα ανέβηκε εφέτος στην 23η θέση ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ στον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που παρουσιάζει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ) σε συνεργασία με το Tax Foundation. Η χώρα κατέγραψε άνοδο τριών θέσεων σε σχέση με το 2024, συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 67/100, έναντι 62,9 πέρυσι.

Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας αποδίδεται κυρίως σε στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα του φορολογικού πλαισίου, αν και παραμένουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 16η θέση στην εταιρική φορολόγηση, στην 4η θέση στη φορολόγηση φυσικών προσώπων, στην 30ή στη φορολόγηση της κατανάλωσης, στην 29η στους φόρους επί της ιδιοκτησίας και στην 23η ως προς τη φορολόγηση των κερδών στο εξωτερικό.

Ένα από τα θετικά στοιχεία του ελληνικού φορολογικού συστήματος είναι ο πολύ χαμηλός καθαρός φορολογικός συντελεστής επί των μερισμάτων φυσικών προσώπων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 5%, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,7%). Στον αντίποδα, η Ιρλανδία καταγράφει τον υψηλότερο συντελεστή με 51%, ενώ η Εσθονία και η Λετονία εφαρμόζουν μηδενικό συντελεστή, καθώς φορολογούν τα εταιρικά κέρδη με βάση το σύστημα ταμειακών ροών.

Παράλληλα, η φορολογία εταιρικού εισοδήματος στην Ελλάδα (22%) βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,2%), γεγονός που ενισχύει τη θέση της χώρας στο σκέλος της ανταγωνιστικότητας. Αντίθετα, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, καθώς διαθέτει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ (24%) και μία από τις πιο περιορισμένες φορολογικές βάσεις, που καλύπτει περίπου το 43% της τελικής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ζημιών προηγούμενων χρήσεων για τον συμψηφισμό κερδών, γεγονός που μειώνει την ευελιξία τους. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση αναγνωρίζει ως θετική εξέλιξη την απαλλαγή των υπεραξιών από εισηγμένες μετοχές χωρίς ουσιώδη συμμετοχή από τη φορολόγηση, στοιχείο που ενισχύει το επενδυτικό περιβάλλον.

Στο σύνολο του δείκτη, η Εσθονία παραμένει για 12η συνεχή χρονιά η χώρα με τον πιο ανταγωνιστικό φορολογικό κώδικα, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στην τελευταία θέση (38η). Η Ελλάδα τοποθετείται φέτος ανάμεσα στην Ιαπωνία (22η θέση) και τη Φινλανδία (24η).

Ο πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Νίκος Ρώμπαπας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, τόνισε ότι η άνοδος της Ελλάδας κατά τρεις θέσεις αποδεικνύει πως «στοχευμένες, εφικτές αλλαγές του φορολογικού συστήματος μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας». Όπως πρόσθεσε, «πέρα από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, παρεμβάσεις στα πεδία των διεθνών φορολογικών συμβάσεων και του συστήματος αποσβέσεων μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω το φορολογικό προφίλ της Ελλάδας χωρίς να πλήξουν τα δημόσια έσοδα».